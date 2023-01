Amici 22, confronto Aaron Cenere e Maddalena/”Una ‘bella che non balla’”: web insorge

Amici 22 di Maria De Filippi, Aaron Cenere e Maddalena Svevi giungono al confronto e…

Avanza la competizione di Amici 22 di Maria De Filippi con un importante confronto tra Aaron Cenere e Maddalena Svevi, nella casetta dei talenti. Così come emerge nel rinnovato daytime di Amici 22, in onda in chiaro TV su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity, in un chiarimento a due Aaron ammette di essersi lasciato andare ai pregiudizi sul conto di Maddalena. Questo, peraltro, soffermandosi alle apparenze. “Pensavo a una ragazzina che é ‘bella ma non balla’, viziata”, dichiara Aaron Cenere mentre si rivolge a Maddalena Svevi, ammettendo di essersi in qualche modo, poi, ricreduto sul conto di lei rispetto all’immagine che gli ha dato a primo acchito, approfondendo la loro conoscenza. Ma la ballerina non ci sta ai pregiudizi sulla persona: ” io sono all’opposto”.

Aaron quindi rimarca, rispetto all’impressione che la ballerina darebbe alle apparenze: ” tu non dovresti avere atteggiamenti preponderanti sugli altri”. La replica della ormai ex fiamma di Mattia Zenzola? La ballerina e allieva di Emanuel Lo ammette di farsi scudo di una durezza apparente, che usa per tenere celate le sue fragilità: “É un modo per nascondere il fatto che in realtà io mi sento una formichina”.

Web insorge sul confronto di Amici 22

Un confronto che, intanto, é molto discusso dai telespettatori attivi via social. Tanto che sulla pagina Instagram di Amici 22 emerge una moltitudine di commenti rilasciati dagli utenti, perlopiù avversi alla posizione di Aaron assunta nei riguardi di Maddalena: “Ma perché Aaron si sente in dovere di dare lezioni di vita? Che fastidioso”; “Aaron hai rotto le palle sei tu il più falso di tutti”; “A me innervosisce già solo il modo in cui Aaron parla”.

Insomma, sembra proprio che il pubblico TV, per la maggior parte, proprio non accetti il lato caratteriale lezioso che starebbe assumendo Aaron Cenere. Un aspetto che si direbbe largamente diffuso nelle dinamiche del percorso di studio condiviso con gli altri concorrenti di Amici 22. Nel frattempo, intanto, si fa sempre più vicino il via alla fase serale di Amici 22, previsto nella prima serata di Canale 5, per la primavera 2023.

Continuano i confronti e i chiarimenti in casetta e anche Aaron ha qualcosa da dire a Maddalena! #Amici22 pic.twitter.com/xgw1nK6UQR — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) January 24, 2023













