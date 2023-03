Amici 22, convocati tutti gli allievi: chi é eliminato?/ NDG in crisi: “Diranno…”

Amici 22 di Maria De Filippi, NDG rischia l’eliminazione prima del serale?

Nell’attesa del via al serale di Amici 22, gli allievi e aspiranti concorrenti tra i 15 seralisti, tra cui in particolare NDG, sono chiamati ad esibirsi dinanzi ai professori. E il motivo della convocazione del corpo docenti, per gli allievi cantanti e ballerini, é presto detto. I professori sono chiamati ad una valutazione dei giovani in occasione di un’interrogazione generale, al termine dei cui risultati si rende necessaria la colleggialità dei primi con il consenso unanime della promozione alla fase serale di Amici 22, per 15 tra i 17 candidati. Tra gli insegnanti, a suscitare curiosità nel mezzo della convocazione, tra i telespettatori attivi via social sono Alessandra Celentano, perché da insegnante di ballo si palesa particolarmente attenta alle esibizioni dei cantanti, e per le “occhiatacce” anche Rudy Zerbi, che in un commento social aggregante qualcuno così segnala: “Rudy non riesce a guardare bene neanche il suo allievo Aaron Cenere”. E insieme a Piccolo G, tra gli altri cantanti convocati dal corpo docenti, NDG viene chiamato ad esibirsi registrando una l’interrogazione particolarmente turbolenta.

NDG tra i nuovi eliminati di Amici 22? Il caso in-ear

Nel mezzo delle reaction social dei telespettatori alla convocazione, non a caso c’é chi contesta lo status di stress a cui sarebbero sottoposti gli allievi -come il grido aggregante “6 mesi che vedono esibizioni e adesso i prof si mettono a fare convocazioni…ma per favore”. Intanto, NDG fa autocritica, preannunciandosi a rischio eliminazione: “Ho fatto sempre bene… porca miseria… perché ca**o ho sbagliato?! -fa mea culpa il cantautore sulla défaillance avuta poco prima, al rientro nella casetta dei talenti da convocazione -, non é andata bene… malissimo… ero così in ansia che non ho acceso l’in-ear…vado via… giù in classifica e ce l’ho tanto con me stesso”. Che NDG sia eliminato, prima del serale? Lui scommetterebbe di sì: ” diranno che non sono pronto per il serale”.

In vista del Serale i professori di canto e di ballo convocano singolarmente gli allievi in studio, una sorpresa per Samu e… Clicca subito qui per rivedere la puntata di oggi di #Amici22 👇https://t.co/dZ75uswbxb — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) March 9, 2023



Eppure gli spoiler TV anticipano che l’allievo cantautore sia tra i 15 concorrenti ammessi al serale di Amici 22.

