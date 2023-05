Amici 22, Cricca ancora innamorato di Isobel?/ La dedica: “Sei stata fantastica!”

Cricca, il dolce pensiero per Isobel dopo la finale di Amici 22

La stagione di Amici 22 è arrivata ieri sera alla sua conclusione; Mattia Zenzola ha avuto l’onore di alzare la coppa, a dispetto degli altri tre pretendenti sicuramente altrettanto meritevoli in virtù del percorso. Un’annata senza dubbio emozionante, ricca di talenti ed esibizioni di spicco e che garantiscono a tutti i protagonisti un florido futuro fuori dalla scuola di Amici di Maria De Filippi. Una delle protagoniste indiscusse del circuito dedicato al ballo è stata senza dubbio Isobel, suo malgrado uscita sconfitta dal televoto proprio con il ballerino di latino americano.

Entrata a gara in corso, Isobel ha impiegato davvero poco tempo per imporsi ad Amici 22 come talento puro e cristallino. La sua genuinità, unita alle qualità indiscusse in termini di danza, hanno reso il suo percorso tra i più significativi della stagione appena conclusa. Al di là della mancata vittoria, gli elogi sono doverosi e non sono mancati anche da parte di ex volti del talent. In particolare sui social, è stato Cricca tra i primi a volersi congratulare con la giovane ballerina, forte anche di un rapporto molto stretto intrattenuto proprio ad Amici di Maria De Filippi.

“Sei stata fantastica“, poche parole ma incisive quelle utilizzate da Cricca su Instagram per applaudire il percorso di Isobel ad Amici 22, in occasione della tanto attesa finale. La dedica del giovane cantante in qualche modo conferma la grande stima nei confronti della ballerina, e certamente anche l’affetto maturato nel corso dell’esperienza condivisa nella scuola più amata d’Italia. Tra l’altro, proprio in riferimento al rapporto con Isobel, durante un’intervista rilasciata a Verissimo Cricca si era sbilanciato ulteriormente.

“Cosa vuoi sapere? Io mi sono innamorato. Avevo una storia con un’altra ragazza, che stimo molto. Quando è arrivata Isobel mi ha colpita con tutta la sua energia”. Queste le parole di Cricca rilasciate a Verissimo – e riportate dal portale Novella2000 – dedicate al rapporto con Isobel. Il giovane cantante non ha fatto segreto del suo forte sentimento per la ballerina, ammettendo suo malgrado di non essere però riuscito ad essere ricambiato come sperava. “Io sono ancora innamorato di lei, anche se in casetta non ha funzionato” – spiega Cricca a Silvia Toffanin, che aggiunge: “Spero un domani che possiamo riprovarci o restare buoni amici; lei è bella come il sole!”.











