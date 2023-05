Amici 22, Cricca ancora innamorato di Isobel/ “Spero di poter riprovare”

Cricca su Sanremo 2024: “Non sarà facile, però almeno uno ci spera”

Giovanni Cricca, meglio noto con il nome d’arte “Cricca”, è stato uno dei protagonisti di Amici 2023, il talent show condotto da Maria De Filippi, giunto alla 22esima edizione e che si è concluso, domenica scorsa, 14 maggio 2023, con la vittoria di Mattia Zenzola. Durante il suo percorso, Cricca ha vissuto prima l’inaspettata eliminazione, dopo essere stato messo in sfida da Rudy Zerbi, poi il ritorno tra i banchi di Amici dopo aver vinto una sfida. Il cantante ha rilasciato un’intervista a SuperGuidaTv. “Beh è un periodo un po’ frastornato, si passa dal vivere nella casetta di Amici tutti i giorni a tornare a vivere a quello che poi è la vita di tutti i giorni del mondo vero”, ha esordito Cricca che ha aggiunto: “Sto lavorando molto, sono quasi sempre in studio a registrare nuove canzoni. Sono molto contento e molto grato del percorso che ho fatto”.

Nel 2021 ha partecipato alle selezioni di Area Sanremo, l’anno successivo ha preso parte a Deejay Onstage. Per il futuro il cantante ha un sogno, un obiettivo legato al Festival di Sanremo: “Ci proverò in tutti i modi. Spero di poter gareggiare, almeno darò il massimo per esserci. Non sarà facile, però almeno uno ci spera”.

Cricca su Isobel: “Io in realtà spero di poter riprovare”

Ad Amici 22, Cricca ha conosciuto la ballerina Isobel, giunta quarta nella finalissima del 14 maggio. I due si erano innamorati ma la loro storia è terminata. Il cantante ha offerto un suo punto di vista sulla relazione a SuperGuidaTv: “È durata poco tra noi perché un po’ la situazione, un po’ il contesto che comunque non ci consentiva di trovare la giusta soluzione per vivere al meglio la relazione per il semplice fatto che dovevamo essere concentrati su altro”. Cricca, però, guardando al futuro coltiva una speranza: “Io in realtà spero di poter riprovare. Provo ancora un sentimento molto forte per Isobel. La stimo molto, poi al cuore non si comanda. O mi passerà o ci riprovo”.

Se la ballerina ha detto di no dentro la scuola, il cantante spera che la risposta possa essere differente all’esterno. Sicuramente Isobel ha vinto varie proposte di lavoro e bisognerà capire cosa succederà: “Vediamo, è una persona incredibile, speciale, buona, fantastica: sarà che la vedo con gli occhi dell’amore”. Nonostante Cricca tifasse per la ragazza si è detto felice per la vittoria di Mattia Zenzola: “Era il secondo anno che partecipava ad Amici, ha fatto il doppio del lavoro rispetto agli altri”.











