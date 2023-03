Amici 22, Cricca convocato da Rudy Zerbi/ “Non credo di aver usato toni brutti”

Amici 22 di Maria De Filippi, Cricca viene interrogato da Rudy Zerbi: é eliminato prima del serale?

Si infiamma la competizione di Amici 22 di Maria De Filippi, con Cricca che viene convocato da Rudy Zerbi dopo una prima convocazione ricevuta da Arisa, peraltro critica. Nel mezzo della fase di selezione dei 15 talenti concorrenti da promuovere all’upgrade della fase serale del talent show, in onda in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity, Rudy Zerbi decide di interrogare nel canto l’allievo di Lorella Cuccarini. Questo, quando si rende requisito essenziale, per gli aspiranti seralisti, la colleggialità dei professori di ruolo rispetto al giudizio di idoneità alla fase serale. Da qui, quindi, nasce la richiesta di un’interrogazione di Giovanni avanzata inaspettatamente da Zerbi, sulla disciplina di studio che rappresenta il talento dell’allievo di Lorella Cuccarini, il canto. E l’interrogazione sembra dirsi dall’esito avverso per Cricca. O almeno questo é stando alla sentenza critica che a caldo rilascia il giovane, al rientro nella casetta dei talenti di Amici 22. In confidenza con i compagni di studio, al talent, al ritorno dalla convocazione, quindi, Giovanni taccia Rudy Zerbi di palesarsi intollerante alla sua presenza, al punto di indispettirsi alla sua visione.

Amici 22, NDG attacca Rudy Zerbi: "Faccia inca**ata, che ti ho fatto?"/ Eliminato?

Amici 22, é scontro a distanza tra Cricca e Rudy Zerbi

“Semplicemente gli ho detto ‘non ti é piaciuta’? Non mi sembra di aver usato modi e toni brutti- dichiara Cricca, incalzando i compagni rispetto al trattamento avverso che gli riserverebbe Rudy Zerbi. L’allievo taccerebbe l’insegnante di mancata imparzialità e pregiudizi nei suoi riguardi. E una parte della classe, rappresentata in particolare da Maddalena Svevi, pensa che Cricca con i suoi modi di fare risulti derisivo e provocatorio, quindi, irrispettoso, per Rudy Zerbi. Ma a questo punto, Cricca torna a minacciare il ritiro dal talent show prodotto e condotto da Maria De Filippi: “normale… se devo stare zitto, preferisco andarmene”.

Amici 22, Niveo convocato: eliminato e non al serale?/ L'accusa a Rudy Zerbi

E, mentre gli spoiler TV lo danno per confermato tra i 15 concorrenti ammessi al serale di Amici 22, Cricca divide l’opinione dei telespettatori attivi via social, tra i commenti di consenso e i dissensi. Da una parte c’é chi supporta Giovanni, ritenendo che sia meritevole del serale per condotta e talento, dall’altra c’é chi invece lo taccia di fare buon viso a cattivo gioco nell’essere doppiogiochista, ritenendolo debole nonché destinato a rivelarsi una meteora di passaggio nel mondo della musica made in Italy.













© RIPRODUZIONE RISERVATA