Amici 22, Cricca e Federica Andreani: primo ascolto radio/Fuori Supereroi e Meno sola

Amici 22 di Maria De Filippi, Federica Andreani e Cricca debuttano in radio

Prosegue l’ormai consuetudinario appuntamento quotidiano di Amici 22 di Maria De Filippi, con un contenuto esclusivo di Federica Andreani e Cricca, sul sito Wittytv. Come si rivela dalla piattaforma di streaming di Amici 22, Cricca e Federica Andreani, reduci dal rilascio dei rispettivi primi inediti lanciati al talent di Canale 5, celebrano in questi giorni il primo ascolto radiofonico di Supereroi e Meno sola. Questo, dal momento che i primi inediti di Cricca e Federica Andreani, Supereroi e Meno sola, registrano il primo passaggio radiofonico on air su Radio Zeta, la radio appartenente al network radiofonico di Rtl 102.5. Radio Zeta ha, intanto, rinnovato lo Special & contest aperto sugli inediti di Amici 22, proprio tra i nuovi inediti della pupilla di Arisa, Federica Andreani, e il pupillo di Lorella Cuccarini, Cricca, per cui i radioascoltatori sono chiamati a esprimere una propria preferenza tra i due competitor sul sito di Rtl102.5 play. Solo in occasione della nuova puntata domenicale di Amici 22, la cui messa in onda é prevista per il 27 novembre 2022 su Canale 5, si decreterà ufficialmente il nome del vincitore del rinnovato Special & Contest radiofonico indetto dalla radio rappresentativa della Generazione zeta.

Il contest Radio Zeta infiamma la competizione di Amici

Con il contest radiofonico, il cui ultimo risultato con Niveo in testa ha scatenato la reazione avversa di Aaron Cenere, si fa sempre più accesa la competizione nel canto, ad Amici 22 di Maria De Filippi. Tra i cantautori in corsa per il montepremi finale del talent show, spiccano intanto Wax e NDG, che insieme a Tommy Dali figurano ai primi posti nella rinnovata playlist Generazione zeta. Ma non é tutto, sul talent di Maria De Filippi. É in corso un’accesa polemica web sul conto di Amici 22 di Maria De Filippi, che coinvolge il duo di ex Amici 21, LDA e Albe, i quali sono reduci dal rilascio del nuovo singolo, Cado. La canzone che sancisce la collaborazione tra i due ex Amici 21 spopola, intanto, sulle piattaforme musicali digitali, svettando alla #3 tra i brani della playlist di Generazione zeta su Spotify Italia, come la più alta new-entry in classifica.

Cricca reagisce così al primo passaggio in radio del suo inedito “Supereroi” 🤩 Cliccate QUI #Amici22! https://t.co/hcna6Qz1gm — Witty TV (@WittyTV) November 24, 2022

ESCLUSIVO: Federica ascolta per la prima volta il passaggio in radio del suo inedito “Meno sola” insieme ai suoi compagni e…! Guardate QUI 🤩 #Amici22 https://t.co/1WwVzcGyF1 — Witty TV (@WittyTV) November 24, 2022

