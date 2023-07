Amici 22, Cricca e Isobel Fetiye Kinnear nascondono il ritorno di fiamma?/ Si rivedono a Riccione: i dettagli

Amici 22, Isobel e Cricca si rivedono dopo la rottura in amore: é ritorno di fiamma, tra i due?

Isobel Fetiye Kinnear e Cricca si rivedono, dopo il percorso di studio delle arti ballo e canto intrapreso ad Amici 22, dove iniziava l’idillio della loro lovestory, per poi finire in circostanze del tutto misteriose. La ballerina dalle origini australiane e il cantautore originario dell’Emilia Romagna si conoscevano per la prima volta nella nella scuola delle arti di Maria De Filippi, per l’edizione di Amici 22, e tra una lezione e l’altra finivano per capitolare in un amore inaspettato per i fedeli spettatori del talent show dedicato ad aspiranti cantanti e ballerini professionisti. Tuttavia, ad un certo punto del percorso di studio intrapreso ad Amici 22, tra Cricca e Isobel Fetiye Kinnear le effusioni amorose sono cominciate a mancare, con il conseguente chiacchiericcio dell’occhio pubblico attivo via social che ha iniziato a sollevare tra le varie congetture l’ipotesi di un tradimento come motivo scatenante della rottura tra i due giovani talenti.

Ma dopo la conferma dell’epilogo della lovestory, una volta rientrati nel quotidiano delle loro vite al termine dello spazio e il tempo del talent show in onda in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity, Amici 22, Isobel Fetiye Kinnear e Cricca tornano a frequentarsi. Il che dà ora vita al gossip che li vedrebbe ritrovarsi ancora, per darsi una seconda chance in amore.

Cricca annuncia la reunion con Isobel Fetiye Kinnear e…

I due artisti si rivedono a Riccione, la città di origine del cantautore emiliano, così come fa sapere in un post condiviso via social lo stesso Cricca. Giovanni Cricca rende pubblico nelle sue storie su Instagram il video di un pranzo con la ballerina e alcuni amici: “Piadina, amici, Isobel e Aquafan”, é la caption rilasciata dal cantante nel filmato, a corredo del quale poi lui aggiunge un cuore. “Perché, non sono un’amica?”, replica poi Isobel Kinnear rispetto alle parole del cantante, e lui prontamente ribatte sibillino lasciando intendere di avere nel cuore la speranza di un ritorno di fiamma: “Non sei un’amica…”

Che Isobel e Cricca stiano nascondendo, ai fan e ai media in generale, lo scoccare di una nuova scintilla d’amore, dopo la rottura ad Amici 22? Chissà.

