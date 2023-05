Amici 22, Cricca e Niveo si esibiscono insieme/ Concerto improvvisato a Milano

Cricca e Niveo improvvisano un concerto insieme: la reunion a Milano

Cricca è stato senza dubbio uno dei protagonisti di questa edizione di Amici. La sensibilità e il talento del cantante ha conquistato il cuore del pubblico, dispiaciuto per la sua eliminazione. Dopo il talent show, l’allievo è stato costretto a un stop a causa di un problema di salute: “Ciao a tutti. A malincuore devo dirvi che oggi non ci sono perché non sto troppo bene. Quindi è meglio che mi riposi. Così mi riprendo in fretta. Vi ringrazio tutti, so che eravate tanti. Comunque recuperiamo sicuramente l’incontro, anche perché ci devo essere. Con calma, appena mi riprendo, riorganizziamo tutto. Scusate e grazie ancora”.

Nella serata di ieri, però, sembra che Cricca sia tornato alla carica con un evento musicale insieme a Niveo altro concorrente di Amici 22. Insieme i due cantanti hanno improvvisato un concerto a Milano, esibendosi su un brano inedito dello stesso Cricca. Il video della loro performance è diventato virale sui social, soprattutto su Tik Tok.

Cricca rompe il silenzio dopo eliminazione: “avventura meravigliosa”

Dopo la sua eliminazione, Cricca ha rotto il silenzio sui social facendo un resoconto della sua esperienza ad Amici 22: “È stata una avventura meravigliosa! “ ha esordito il cantante: “Ora è finita e sono tornato a casa. Non posso fare altro che ringraziare per quello che mi è successo in questi mesi, è stato un viaggio incredibile! Grazie a tutto lo staff di Amici!”

L’ex allievo ha aggiunto un pensiero molto speciale per Maria De Filippi: “E infine grazie Maria!! Per tutto quello che solo tu e nessun altro al mondo sa, ti voglio veramente bene. Quanto a me, non so cosa mi aspetta ma se saremo insieme non avrò paura di niente… la musica e le canzoni sono la mia vita, e poterla condividere con voi è la cosa più bella che alla vita potevo chiedere“.

