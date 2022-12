Amici 22, Cricca eliminato da Dardust/ Il verdetto della gara bit

Capodanno in musica 2023 ospita Cricca, nonostante la bocciatura di Dardust ad Amici 22

Manca poco al Capodanno in musica di Canale 5 per l’arrivo del 2023, e intanto Cricca, tra gli ospiti ufficializzati nella line-up dell’evento, é bocciato ad Amici 22 da Dardust. Con Angelina Mango, Rita Danza, Cricca tuttavia rappresenta la quota dei personaggi tv di Amici 22 partecipanti tra gli ospiti al Capodanno 2023. Insieme alla collega cantante Angelina Mango, di recente, Cricca si é aggiudicato l’ospitata a Capodanno in musica, risultando in un ex aequo primo nella classifica di canto. Rita Danza si é aggiunta ai due compagni all’evento, conseguendo il primo posto nella classifica di ballo, ad Amici 22. Tuttavia, per Angelina e Cricca giunge una triste comunicazione nella competizione di Amici 22, in particolare per il cantante, il quale é reduce dal rilascio del primo singolo Supereroi. Si tratta dell’eliminazione dal contest di Dardust ad Amici 22.

Dardust, uno dei producer di spicco nel panorama della musica attuale, ha indetto una gara musicale tra i cantanti concorrenti al talent di Maria De Filippi in corso, che chiama i competitor a realizzare una produzione sulla base di uno di 3 bit opzionali. Nella prima fase del contest Dardust ha suggerito ai concorrenti di Amici 22 alcune modifiche ai loro lavori, accorgimenti che i diretti interessati hanno eseguito in modo soddisfacente. Così come fa sapere il produttore in un intervento registrato al daytime di Amici 22, dove inoltre si parla delle prime due eliminazioni dal contest : “Sulle canzoni ci sono ancora tanti dettagli migliorabili, ma avete fatto le modifiche che vi ho chiesto, per cui bravi tutti. Oggi mi sento di eliminare due canzoni e questa cosa non ha nulla a che vedere con il vostro valore. É una questione soggettiva, su come vedo io il mondo dei bit”.

Cricca eliminato al contest di Dardust

E le prime due eliminazioni dal contest sono le produzioni dei due cantanti allievi di Lorella Cuccarini ad Amici 22 e ospiti al Capodanno in musica, Cricca e Angelina Mango. Tuttavia, dopo il rilascio di Supereroi, che ora compete con gli altri singoli di Amici nelle classifiche musicali, come in particolare su Spotify Italia nella battle di streaming, Cricca é pronto a debuttare sul palco del Capodanno in musica di Canale 5, condotto da Federica Panicucci nella notte a cavallo tra il 31 dicembre 2022 e il 1° gennaio 2023.

Nel frattempo, l’evento musicale di Capodanno targato Canale 5 fa discutere per l’assenza dell’ex Amici 21 molto amato dal pubblico delle reti Mediaset, LDA…

