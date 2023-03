Amici 22, Cricca eliminato?/ Lorella Cuccarini non lo difende: é polemica

Amici 22 di Maria De Filippi, Cricca riceve una dura sentenza sul canto: rischia il posto al serale?

Cricca riceve una dura critica, rischiando così la sua carriera musicale al debutto, ad Amici 22, peraltro non difeso da Lorella Cuccarini. Accade nel mezzo della puntata di Amici, datata 5 marzo 2023. Questo, con Charlie Rapino che sentenzia aspramente sul conto di Australia, l’inedito che Cricca presenta alla rinnovata gara di canto apertasi tra i concorrenti cantanti in corsa per un posto al serale del talent show, prodotto e condotto da Maria De Filippi.

“Giudico il pezzo e non l’esibizione. Il pezzo mi sembra un po’ ovvio- sentenzia Charlie Rapino, bocciando quindi l’inedito ispirato all’amore che Cricca ha trovato ad Amici 22, Isabel Fetiye Kinnear-, un po’ datato e poco efficace, poi ho una domanda. Il pezzo si intitola Australia giusto? E Australia dov’è nella canzone? Nella prima parte? Perché se hai un titolo e poi nel coro non lo senti… Resta il fatto che per me questo pezzo non funziona troppo“. Ma non é tutto. Perché a fare eco a Rapino, ai danni di Cricca, é poi l’insegnante avverso Rudy Zerbi: “Sono cose proprio vecchie e da uno di 19 anni uno si aspetta un linguaggio differente e più attuale. Se non vuoi essere etichettato come quello che canta bene le cover e basta cambia. Anche perché i tuoi inediti non mi pare che su Spotify facciano i botti. Devi intervenire altrimenti sarai sempre quello carino che canta benino“.

Lorella Cuccarini non difende Cricca, ad Amici 22 di Maria De Filippi

Ma come replica ora il team di Cricca, facente capo all’insegnante di canto Lorella Cuccarini? Quest’ultima non difende l’allievo promosso al talent show e si schiera dalla parte del giudice Rapino, in un rimprovero impartito vis à vis a Cricca: “Giovanni, in questo momento non puoi permetterti di fare errori… io la penso come Charlie… é un inedito debole per te, in questo momento. Vieni da un primo inedito andato malino e il secondo é andato bene… al terzo se tu dico di no… Dovete affidarvi… siete capoccioni e presuntuosi”, sono le dichiarazioni che la Cuccarini rilascia in una convocazione di Cricca in sala studio. Che Cricca rischi di non confermarsi tra i concorrenti al serale di Amici 22?

Nel frattempo, l’opinione dei telespettatori attivi online, via social, a margine della polemica sollevatasi al talent, si spacca a metà: “Madò, ma la Cuccarini cha fa la morale a Cricca è irritante, lui ha solo detto “speriamo piaccia alle persone l’inedito”, si legge tra i commenti social più aggreganti, “Ma Cricca ha alzato la cresta, quando è rientrato perché pensava di avere ormai le spalle parate o è sempre stato così e non l’hanno mai mostrato?”.

Dopo la puntata la prof Cuccarini incontra Cricca per confrontarsi con lui #Amici22 pic.twitter.com/OERQEcEI7t — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) March 6, 2023













