Amici 22, Cricca interrogato: eliminato e non va al serale?/ Arisa: “Finto buono..”

Amici 22 di Maria De Filippi, Cricca interrogato: rischia l’eliminazione?

Si infiamma la competizione di Amici 22 di Maria De Filippi, con Cricca che viene convocato da Arisa per la selezione dei concorrenti da ammettere al serale, ormai all’orizzonte. Così come anticipato dalla conduttrice Maria De Filippi -per l’accesso al serale di Amici 22 – requisito essenziale per gli allievi é che si ottenga la colleggialità dei professori di ruolo che sia a unanimità favorevole all’ammissione al nuovo slot del talent, la cui messa in onda é prevista nella prima serata in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity. E, ai fini di una valutazione nel circuito canto, Arisa chiama Cricca ad un’interrogazione imprevista.

Così come mostra il rinnovato daytime di Amici 22 datato 8 marzo 2023, in occasione della convocazione Arisa muove una critica all’allievo cantautore di Lorella Cuccarini. L’insegnante di canto taccia Cricca di non riuscire a mettersi in una posizione di ascolto rispetto alle sentenze della critica dei professori e il parere dei giudici esperti in genere. E il riferimento é anche all’ultima puntata domenicale: ” non é un buon metodo…ti devi mettere in una condizione di ascolto… mi sento da dirti questo… non essere fintamente umile e neanche fintamente spocchioso… mi meraviglia molto il tuo modo di essere. Cambia sound”, é la critica di Arisa che si muove sul conto dell’allievo, che reduce da una crisi per la bocciatura dell’inedito Australia subita dal giudice della gara inediti domenicale, Charlie Rapino, ora si direbbe a rischio eliminazione dal talent.

Gianmarco Petrelli difende Cricca

Ma Cricca, dal suo canto, non accetta di vedersi giudicato in una sorta di processo alle intenzioni e sulle peculiarità caratteriali: “si vede che sbaglio nei modi…ma sempre finto?!? Mi ha detto da ‘finto buono a finto arrogante’…”. E, intanto, mentre l’opinione dei telespettatori via social si spacca a metà, tra chi sostiene Cricca per il talento nel cantautorato e chi invece sostiene l’accusa di Arisa, il compagno di studio ad Amici 22, Gianmarco Petrelli, lo difende a spada tratta: “hai tutti i difetti del mondo… ma spocchioso e presuntuoso non lo sei”. E, tra una convocazione e l’altra in vista del serale di Amici 22, anche Rudy Zerbi sottopone ad un’interrogazione Cricca.

Tuttavia, le anticipazioni TV danno il cantautore tra i 15 allievi concorrenti ammessi al serale di Amici 22.

I professori continuano ad incontrare alcuni allievi degli altri insegnanti… Per rivedere subito la puntata di oggi di #Amici22, clicca qui 👇 https://t.co/UUCvNjn7oF — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) March 8, 2023













