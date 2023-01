Amici 22, Cricca lascia la fidanzata prima della re-entry/ “Forzare le cose non ha..”

Amici 22 di Maria De Filippi, Cricca rientra nella scuola: cosa é cambiato?

Si avvicina la fase serale di Amici 22 e, nel frattempo, Cricca si abbandona ad una confessione inaspettata sulla fidanzata storica con cui giunge alla rottura pochi giorni prima di rientrare in corsa al talent. La nuova puntata domenicale di Amici 22, in onda il 15 gennaio 2023 in chiaro tv su Canale 5, ha decretato la sua riammissione per effetto del provvedimento disciplinare stabilito, nella scuola, a fronte del Capodanno choc. Un fatto grave per cui la produzione del talent ha indicato sei responsabili, poi sospesi in giudizio, e tra questi Valeria Mancini é stata sostituita proprio da Cricca, eliminato in precedenza in un sfida immediata voluta da Rudy Zerbi che lo aveva messo in discussione per i bassi ascolti in streaming su Spotify Italia. E nel rinnovato daytime di Amici 22, rientrato nei panni di concorrente, Cricca si lascia andare alla confessione sulla rottura con la fidanzata, avvenuta poco prima del suo ritorno ad Amici 22.

“‘Voglio stare con te’, ma la mattina dopo mi fa ‘dobbiamo parlare, chiariamo questa situazione’- si sfoga Cricca in confidenza con i ritrovati compagni di studio, al talent-..’ti interesso ancora come prima?’ e io non potevo dirle di sí'”. Insomma al rientro a casa, seguito all’eliminazione dal talent, la fidanzata gli ha chiesto un confronto per definire i loro rapporti, palesatasi cambiati dopo il suo ingresso ad Amici. ” ‘Mi stavo abituando a vivere da sola. Il tuo arrivo improvviso mi sta scombussolando’- gli avrebbe rivelato la ragazza e, nel racconto del retroscena, Cricca poi non nasconde di aver voluto chiudere la lovestory prima del secondo ingresso nella scuola -. ‘Allora stoppiamola qui, perché di forzare la cosa non ha senso'”.

Cricca lascia la fidanzata per Isobel di Amici 22?

Insomma, l’allievo di Lorella Cuccarini, Cricca, torna ufficialmente al suo status di single, anche se tra i telespettatori attivi in rete c’é chi scommetterebbe che lui sia ora interessato alla conoscenza dell’australiana Isobel Fetiye Kinnear. Si tratta della ballerina concorrente nella scuola più amata dagli italiani, che potrebbe rivelarsi la vera causa della rottura tra Cricca e la fidanzata storica. Questo, alla luce della particolare vicinanza che si palesa nella casetta di Amici 22, tra il cantautore e la ballerina.

Cricca racconta ad alcuni compagni la sua situazione sentimentale dopo l'uscita temporanea dalla scuola di #Amici22!













