Amici 22, Cricca: “Non me ne voglio andare”/ La classe é a pezzi per l’eliminazione

Amici 22 di Maria De Filippi, Cricca é eliminato e dice addio alla scuola

Il daytime di Amici 22 di Maria De Filippi riparte nel 2023 con l’appuntamento TV datato 9 gennaio 2023, che vede Cricca protagonista di un amaro addio. Cricca é insieme a Rita Danza tra i due nuovi eliminati ad Amici 22 e, intanto, si ritrova per l’ultima volta nella casetta degli allievi, per l’addio alla scuola unitamente per la preparazione delle valigie che lo attendono verso il rientro a casa.

Il giovane é deluso per l’esito della sfida che lo ha visto contendersi il banco di canto con Jore, lo sfidante esterno, sulla base della messa in discussione subita da Rudy Zerbi alla nuova puntata domenicale dell’8 gennaio. E il resto della classe canto é piegata dal dolore, tanto che i concorrenti cantanti si lasciano andare ad una marea di lacrime, insieme a Cricca, che proprio rifiuta il pensiero di dover dire addio alla scuola.

Cricca lascia la classe di Amici 22, in lacrime

“Non me ne voglio andare!” – esclama l’eliminato, tra gli ultimi abbracci ai compagni della classe con cui ha condiviso il percorso formativo di studio ad Amici 22. Particolarmente annichilito é Wax, tra gli altri. Il cantautore di Turista per sempre non riesce a contenere il pianto, proprio lui che non ha mai pianto nella sua vita: “No, fra, te lo giuro Bro… sto male. Sto malissimo. Te lo giuro non ce la faccio. Non ho mai pianto così nella mia vita”. “Sei un fratello”, prosegue lo sfogo con Cricca, che lascia Amici 22 con un sentito: “Lo siete tutti.. amici proprio veri”. Poi, l’ormai ex allievo di Lorella Cuccarini nella scuola, aggiunge: “Devono andare meglio le cose d’ora in avanti…”. Ed é così che si palesa tutta la delusione che Cricca nutre per il verdetto gelido che gli é toccato a inizio anno 2023, anche se dalla sua parte e a confortarlo sono Lorella Cuccarini e i supporter, sulla scia di una accesa polemica mediatica che é un corso online a difesa dell’eliminato.

Per Cricca è arrivato il momento di salutare i suoi compagni in casetta #Amici22 pic.twitter.com/SfJT75w5vN — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) January 9, 2023













