Amici 22, Cricca piange e minaccia il ritiro prima del serale/ Interviene De Filippi

Amici 22 di Maria De Filippi, la critica boccia Cricca: c’entra l’inedito

Cricca minaccia l’addio ad Amici 22 di Maria De Filippi, quando ormai si fa sempre più vicino l’atteso serale del programma sui talenti. La nuova fase TV del talent show, prevista in partenza dal 18 marzo 2023 e in prima serata, in onda in chiaro tv su Canale 5 e in streaming su Mediaset infinity, potrebbe infatti vedere fuori dai giochi Cricca. Questo con Giovanni che si palesa in balia di una crisi personale e artistica, in reazione al fatto che il nuovo inedito ispirato all’amata concorrente ballerina australiana Isobel Fetiye Kinnear, il brano Australia, non é apprezzato dalla critica ancor prima del rilascio nell’industria musicale. A contestare il pezzo é la critica su parere espresso da esperti in musica. In particolare, l’insegnante di canto che ha promosso il giovane tra i talenti concorrenti del circuito canto in corsa per il montepremi in palio ad Amici 22: Lorella Cuccarini. E la posizione avversa della “più amata dagli italiani” fa soffrire non poco Cricca. tanto che, come emerge alla visione del daytime di Amici 22, datato 6 marzo 2023, l’allievo vive una forte crisi, al punto da esplodere in lacrime. Nel mezzo del momento buio, interviene però la conduttrice di Amici 22, Maria De Filippi.

Finito in balia di un mare di lacrime, dopo la minaccia del ritiro dal talent – registratasi in una convocazione che lo vede protagonista con Lorella Cuccarini, a fronte della “bocciatura” di Australia, Cricca é incalzato da Maria De Filippi sulla crisi e la volontà di ritirarsi. Mentre lui si lascia andare allo sfogo, tra le mura della casetta che accoglie i talenti di Amici 22, la conduttrice intende sincerarsi che il giovane cantautore voglia meditare bene sul da farsi prima di decidere se restare in gioco o tornare a casa: “non ho scelto il pezzo giusto, non sono bravo a interpretare”…-lamenta di sé Cricca dopo una gara inediti della puntata domenicale critica e Maria De Filippi si preoccupa di contattarlo in collegamento telefonico, per sincerarsi che lui stia bene. Quindi, pronta é la consolazione della conduttrice, che supporta in cantautore, esortandolo a non lasciarsi condizionare dai pareri esterni, neanche quelli critici e di esperti: “intanto é il pensiero di una professionista… non pensare che se tu decidi di fare Australia la Cuccarini abbia motivo di non darti la maglia per il serale…”. Ma non é tutto. Maria De Filippi invita Cricca a risanare l’autostima, dal momento che lui si dice desideroso di promuovere la canzone Australia, in TV, al di là della bocciatura: “Penso che tu debba fare quello che vuoi fare”.

E nell’attesa di scoprire quale sia la decisione finale di Cricca, in primis a fronte della minaccia del ritiro, intanto il web muove una dura accusa alla compagine del talent avversa al cantautore. Quella cioè di limitare Cricca, negandogli la libertà di scelta artistica. Anche se questa -che ora ricadrebbe sulla volontà del diretto interessato di promuovere Australia- potrebbe rivelarsi fallimentare, con risultati deludenti secondo le logiche del mercato discografiche, a partire dal volume di ascolti in streaming su Spotify Italia: “Lo state distruggendo psicologicamente questo ragazzo … Cricca, vai avanti per la tua strada…come hai sempre fatto, che sei un grande”, si legge tra i commenti social dei telespettatori rilasciati sul caso di Amici 22. E non manca neanche chi infiamma la polemica contestando che un talento vocale cristallino come quello di Cricca sia penalizzato ad Amici 22, a beneficio di chi tra i concorrenti come Wax é tacciato di cantare in playback o in autotune, avvalendosi di escamotage tecnologici per rimediare alle lacune nel canto.

