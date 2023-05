Amici 22, Cricca positivo al Coronavirus?/ La verità dell’eliminato

Amici 22 di Maria De Filippi, Cricca é il sospetto nuovo caso Covid-19: l’indizio

Cricca é uno tra gli allievi contagiati dal Covid-19, ad Amici 22 di Maria De Filippi? Sulla scia delle ultime indiscrezioni lanciate su Twitter da Amici news, che in particolare, relativamente al contesto di Amici 22, segnalano almeno 14 nuovi contagi da Covid-19 – di cui 10 tecnici e 4 tra i concorrenti ballerini e cantanti che rischierebbero la qualificazione alla finale del talent show- l’eliminato di Amici 22 ora rompe il silenzio social. Questo, peraltro, infiammando il caso mediatico che taccia i corridoi di Amici di rivelarsi un luogo con alta incidenza del rischio di diffusione del Covid-19.

Riattivatosi su TikTok, nella registrazione di un video che rende nota la cancellazione di un incontro con i fan previsto dopo l’eliminazione ad Amici di Maria De Filippi, il cantautore di Riccione fa sapere di non essere al meglio delle sue condizioni di salute generale: “Ciao a tutti. A malincuore devo dirvi che oggi non ci sono perché non sto troppo bene -esordisce nel messaggio rilasciato online, l’ormai ex allievo di Lorella Cuccarini ad Amici 22, destando così, tra i fan attivi nel web il sospetto che lui possa rivelarsi l’ennesimo positivo di casa Amici 22-. Quindi è meglio che mi riposi. Così mi riprendo in velocità.”.

Cancellate le date della semifinale e finale di Amici 22?

Il messaggio sospetto, quindi, prosegue con le ulteriori dichiarazioni del cantautore di Riccione: “Vi ringrazio tutti, so che eravate in tanti. Comunque recuperiamo sicuramente l’incontro, ci devo essere sicuramente . Con calma, appena mi riprendo, riorganizziamo tutto. Scusate e grazie ancora”.

Che Cricca possa rivelarsi il quindicesimo caso di contagio da Coronavirus non si direbbe di certo un’ipotesi azzardata. Chissà se sarà lo stesso cantautore a dare conferma o smentita dell’ipotesi che ora si solleva online, coinvolgendolo in prima persona. Questo quando, intanto, manca sempre meno alle date (il 6 e il 14 maggio 2023, NDR), in cui é prevista la messa in onda, in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity, della puntata semifinale e la finale di Amici 22. Che i presunti casi Covid-19 possano determinare la cancellazione delle attese puntate, e quindi la chiusura anticipata, di Amici 22?

