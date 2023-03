Amici 22, Cricca: Se mi guardi così debutta su YouTube/ Web diviso: le reazioni

Amici 22 di Maria De Filippi, Cricca raggiunge un nuovo traguardo: la première di Sé mi guardi così

Amici 22 di Maria De Filippi diventa un rollercoaester tra up & down, per Cricca, che dopo la minaccia di un ritiro ora raggiunge un importante traguardo. Come emerge nel daytime di Amici 22 datato 10 marzo 2023, in onda in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity, Cricca si conquista la vittoria del contest aperto tra gli inediti dei cantautori in corsa ad Amici, per il rilascio di un videoclip. E il cantautore allievo di Lorella Cuccarini si aggiudica l’ambito riconoscimento sotto l’ala protettrice dell’insegnante di canto, Lorella Cuccarini.

Million Day, numeri vincenti/ Estrazione di oggi 10 marzo 2023, le cinquine

“Cricca, tra poco comincerà la prima del tuo videoclip, Se mi guardi così.. – in questa scatola troverai gli inviti da distribuire ai tuoi compagni e avete 45 minuti per prepararvi scegliendo l’abbigliamento più adatto al tema dell’evento, che é una serata al Luna Park- fa sapere in una prima comunicazione la produzione di Amici di Maria De Filippi, al vincitore del contest-. Per la prémiere dell’evento, quindi, Amici 22 prepara un evento speciale con protagonisti, oltre a Cricca, anche gli altri allievi in corsa per un posto al serale del talent, che con la prima puntata é in partenza il 18 marzo 2023.

Eurojackpot, numeri vincenti/ Estrazione di oggi 10 marzo 2023 (conc. 20 del 2023)

Il sentiment in reaction al nuovo traguardo

Ma qual é la pronta reaction di Cricca? “Ho avuto un opportunità che potevo avere solo qui dentro,più di una vittoria di streaming, più di un disco d’oro, sono queste cose qui che mi porto dietro. A noi e a tante altre avventure insieme”, sono le parole del discorso a coronamento dell’ambito traguardo della produzione del primo videoclip, raggiunto con il vincitore tra gli inediti, Se mi guardi così.

Ma come risponde l’occhio e orecchio pubblico al nuovo traguardo di Cricca, conseguito ad Amici 22, con la prima première conseguita al talent? L’opinione dei telespettatori attivi via social, intanto, appare divisa a metà tra supporter e haters: “Continuate a sminuire Cricca, io continuerò ad amarlo”, si legge tra i commenti social più aggreganti, e poi ancora “Ma non voleva uscire? Finto come pochi!”.

Cannabis: università cattolica apre un corso/ Teologo: "Discutibile ed illegale"

© RIPRODUZIONE RISERVATA