Amici 22, Cricca: “Se ti guardo negli occhi, sento…”/ La dolce dedica a Isobel Fetiye Kinnear

Giovanni Cricca torna a rompere il silenzio su Isobel Fetiye Kinnear, dopo l’idillio d’amore avviato e poi finito, in circostanze misteriose, ad Amici 22. Riattivandosi via social, Cricca torna a mostrarsi in una serie di stati pubblici condiviso con il web, lasciandosi ritrarre in dolce compagnia con Isobel Fetiye Kinnear. La ballerina che il cantante ha conosciuto per la prima volta nel percorso di studio delle arti canto e ballo intrapreso ad Amici 22 di Maria De Filippi.

In particolare, tra le Instagram stories il cantautore di Riccione si lascia ritrarre in uno scatto mentre é in dolce compagnia con la ballerina australiana e i due si palesano particolarmente vicini e complici. Ma non é tutto. A corredo dello scatto, che riaccende le speranze dei fandom dei due giovani artisti in un ritorno di fiamma tra gli ex Amici 22, Cricca imposta una tra le sue canzoni dalle vibes romantiche, dal titolo “Che bella che sei”. Quasi come a voler destinare pubblicamente una dichiarazione d’amore alla bella ballerina australiana, Isobel Fetiye Kinnear.

La dedica social di Cricca destinata a Isobel Fetiye Kinnear

“Che bella che sei. Se ti guardo negli occhi

sento il mare dentro di me”, scrive poi a corredo del nuovo scatto postato tra le Instagram stories, il cantautore di Riccione. Che sia il preludio all’ufficializzazione di un ritorno di fiamma con l’australiana, tra le stories, il messaggio misterioso di Cricca? Chissà.

Tuttavia, la vicinanza tra il cantautore di Riccione e la ballerina dalle origini australiane potrebbe significare che i due ex Amici abbiano ricominciato a frequentarsi o in alternativa che abbiano invece trovato la giusta mediazione per un rapporto di amicizia tra loro, dopo l’epilogo della loro storia d’amore, cominciata e poi finita tra le mura della scuola di Amici di Maria De Filippi.

