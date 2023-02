Amici 22, Cricca si dichiara a Isobel/ “Non sei di tutti, sei solo per me”

Amici 22 di Maria De Filippi, Cricca e Isobel Fetiye Kinnear sono una coppia: il gesto che conferma il gossip

Prosegue la competizione di Amici 22 di Maria De Filippi e, tra i circuiti canto e ballo in gara, é tempo di una dichiarazione tra Cricca e Isobel Fetiye Kinnear. Ebbene sí, habemus una nuova coppia nella scuola dei talenti più amata dagli italiani, quella formata dal cantautore di Riccione, Cricca, e la ballerina dalle origini australiane Isobel. Il primo é allievo di Lorella Cuccarini e la seconda allieva di Alessandra Celentano e tra i due, dopo gesti di vicinanza e il chiacchiericcio web su una loro liaison, ora, si vuota il sacco. Accade nel daytime di Amici 22 datato 9 febbraio 2023.

“Sei bellissima… sei per me… non per tutti”le sussurra lui all’orecchio, in un momento di travolgente passione unita alla condivisione nel mezzo della convivenza che li tiene vicini, ad Amici 22. Lei punge Cricca: ” maleducato…solo per te e per nessun altro…non sono bellissima?”. Cricca dà risposta affermativa.

E non é tutto. La dichiarazione d’amore bilaterale tra i due giovani poi prosegue ancora, tra un’effusione e l’altra, nella casetta dei talenti in corsa per un posto alla fase serale TV di Amici 22.

Scatta il bacio ad Amici 22 di Maria De Filippi

Perché, nel mezzo del momento di intimità Cricca riserva un romantico bacio sulle labbra ad Isobel Fetiye Kinnear e lei non disdegna il gesto amoroso. Ma anzi. Scatta la passione e può ufficialmente dirsi amore tra i due concorrenti del talent show prodotto e condotto da Maria De Filippi. Insomma, habemus una nuova coppia made ad Amici 22, e per la gioia dei telespettatori, che avrebbero scommesso sulla nascita di un nuovo amore tra Cricca e Isobel. Da giorni, infatti, i telespettatori attivi online sospettavano che tra i due giovani vi fosse un amore, tenuto nascosto all’occhio pubblico. Ma ora sembra proprio che i due non vogliano oltremodo nascondere il sentimento che li lega.

Dopo essere rientrato nella scuola di #Amici22 tra Cricca e Isobel è nato un rapporto speciale… 💛 pic.twitter.com/cTL7EY58lq — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) February 9, 2023













