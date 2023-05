Amici 22, Cricca uno sconosciuto come Tananai?/ Lo sfottò di Gianmarco e Ramon

Amici 22 di Maria De Filippi, Cricca coinvolto in uno sfottò virale con Gianmarco Petrelli e Ramon Agnelli: che succede, dopo il talent?

Gianmarco Petrelli, Cricca e Ramon Agnelli registrano una reunion post-Amici 22 particolarmente virale nel web, complice uno sfottò ai danni di un taxista. Sotto l’effetto dell’ispirazione all’episodio che di recente vedeva Tananai imbattersi nell’incontro di un taxista che non riusciva a riconoscerlo all’ascolto della canzone presentata a Sanremo 2023, passata alla radio, Tango, il trio di Amici 22 si conquista l’attenzione social degli internauti. Accade su TikTok. L’occasione é un nuovo video registrato via TikTok da Gianmarco Petrelli, dove i tre ormai ex talenti competitor ad Amici 22 si lasciano andare ad uno sfottò ai danni di un taxista.

Mentre l’ex compagno nella squadra capeggiata da Alessandra Celentano, Ramon Agnelli, e il cantautore ex allievo di Lorella Cuccarini ad Amici 22 gli reggono lo sketch in taxi, Gianmarco chiede al taxista di turno se lui sia a conoscenza dell’esistenza di un artista di nome Cricca. Il taxista, dal suo canto, non nasconde di non conoscere il summenzionato, neanche per sentito dire, alludendo al cantautore di Amici. E lo scherzo nel dettaglio parte con Gianmarco Petrelli che infierisce ai danni del taxista, ironizzando sul conto di Cricca. “Ma non è che c’è una radio dove passano Cricca? -incalza il taxista, Gianmarco-. Ah, non lo conosce? Cricca è un cantante molto…sconosciuto. Ha uno stile molto antico. Ogni tanto, ma raramente eh, lo passano alla radio. Ma se chiedo in giro nessuno sa chi è!”.

Gianmarco Petrelli “infierisce” su Cricca: le reazioni

Ma non é finita qui. Gianmarco Petrelli prosegue, poi, presentando Cricca come un artista romagnolo che faceva piadine in gioventù, per poi decidersi a fare musica. Da qui, l’intervento di Cricca, con la richiesta del romagnolo di ascoltare una canzone del cantante “sconosciuto” al taxista, da Spotify. Il giudizio del taxista, al primo ascolto? Relativamente alla canzone Se mi guardi cosí di Cricca, il taxista riconosce un talento nel canto alla voce “sconosciuta”, senza però nascondere che questa sia troppo melensa per i suoi gusti.

Un video che ora diverte il popolo del web, tra le interazioni social più disparate, a suon di like, commenti e condivisioni social! Insomma la reunion del “triangolo” post-Amici 22 é virale!











