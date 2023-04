Amici 22, Cristiano Malgioglio affonda Celentano/ “La volgarità é qualcosa di..”

Amici 22 di Maria De Filippi, Cristiano Malgioglio impartisce lezioni al sesto serale

Il sesto serale di Amici 22 sarà ricordato non solo per la discussa eliminazione di Ramon Agnelli, ma anche per le lezioni di Cristiano Malgioglio, come quella impartita ad Alessandra Celentano. Nel mezzo della competizione tra i talenti cantanti e ballerini registratasi al sesto appuntamento serale di Amici 22 di Maria De Filippi, il giudice lancia pubblicamente perle di insegnamento, in particolare sul tema della sensualità. Uno dei requisiti più rappresentativi delle prove di canto e ballo previste al sesto serale e che, in particolare, caratterizza il guanto di sfida che vede contrapporsi le rivali nel ballo, nonché allieve di Emanuel Lo e Alessandra Celentano, Maddalena Svevi e Isobel Fetiye Kinnear.

Malgioglio stronca Ramon ad Amici 22: "Giradischi rotto non sconvolge"/ Celentano furiosa: "Sei tu sconvolto"

Al confronto tra le rivali ballerine, ad avere la meglio é Maddalena, per la grande gioia del giudice Malgioglio che in eco all’aggregante sentiment social dei telespettatori attivi nel web stronca la pupilla australiana della Celentano con l’elogio alla protetta di Lo: “Quella (Maddalena) è più femmina!”.

Alessandra Celentano e Malgioglio, lite al serale di Amici 2023/ Ramon scatena tutto

Ma non é tutto. Perché l’affondo alla squadra di Alessandra Celentano, con tanto di lezioni, prosegue poi con una definizione di sensualità impartita alla nipote del Molleggiato Adriano Celentano, che a Maddalena ha dato della “volgare” contestando chiunque attribuisca alla giovane una spiccata sensualità. “La seduzione è qualcosa che seduce, non è essere sexy, un gesto che ti lascia senza respiro. La volgarità è una cosa di dubbio gusto. Invece se parliamo di sensualità, avete presente quando vedete Naomi Campbell? – é la sonora lezione del giudice-. ‘Io sono la sensualità’. Ci sono le cantanti che vanno ai Grammy e sono vestite malissimo. Quella è volgarità”.

Celentano, lite con Malgioglio ad Amici 2023/ "Non permetterti di dirmi come fare il mio lavoro!"

Cristiano Malgioglio si dichiara ad Emanuel Lo? La sentenza osé al sesto serale di Amici 22

La sentenza di Malgioglio , in fatto di sensualità, poi, non manca neanche sul conto di Emanuel Lo, insegnante di ballo di Maddalena. Questo a fronte del medley Anni ’70 con i due campioni della danza e capitani della squadra della Svevi, i CuccaLo, come Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo: “Devo dire che quando vedo il marito di Giorgia mi vengono delle vampate che non puoi immaginare – é il giudizio intimista e osé della superstar al serale di Amici, Malgioglio, che non a caso é ora virale sui social, con le perle “sensuality” lanciate al sesto serale-. Lei non l’ho guardata, ho guardato lui…”. Ma cosa ne penserà “la più amata dagli italiani”, Lorella Cuccarini?













© RIPRODUZIONE RISERVATA