Amici 22, Cuccarini terza incomoda tra Emanuel Lo e Giorgia? / Beccati insieme a Roma

Amici 22: che succede tra Giorgia ed Emanuel Lo, oltre il gossip del triangolo con Lorella Cuccarini?

Sulla scia dell’incessante gossip del “triangolo” nato ad Amici 22, che coinvolge Lorella Cuccarini, Emanuel Lo e Giorgia rispondono alle malelingue che li vedrebbero sull’orlo di una crisi d’amore. A dispetto della compagine dell’occhio pubblico, che nel web si direbbe pronta a scommettere che i due siano in crisi, a fronte della vicinanza del primo alla collega insegnante di ballo come lui al timone della squadra CuccaLo competitor al serale di Amici 22, Lorella Cuccarini, Emanuel Lo e Giorgia rompono il silenzio, con il sorriso sulle labbra. Gli inequivocabili scatti pubblicati nel nuovo numero di Chi magazine, che ha paparazzato la coppia vip insieme al figlio Samuele, sembrano voler smentire le voci su una crisi d’amore di cui sarebbero protagonisti Emanuel Lo e Giorgia, a causa della presunta “terza incomoda”, Lorella Cuccarini.

Amici 22, Cuccarini: "Inizia una nuova pagina.."/ Web in tilt per la dedica a Cricca

Le foto che smentirebbero la crisi immortalano il volto di Amici 22 e la compagna cantante reduce da Sanremo 2023 insieme al figlio avuto dalla coppia via, Samuel, di 13 anni. Il trio familiare appare sorridente, al momento degli scatti dell’avvistamento pubblicato sul noto giornale di cronaca rosa, che si registra nel mezzo di una passeggiata tra le vie della capitale. L’unione familiare che trapela dalle esclusive immagini capitoline confermerebbe l’amore tra Emanuel Lo e Giorgia, che trascenderebbe quindi la differenza d’età intercorrente tra l’esperto di danza e la cantante di E poi. Lui 43 anni e lei 52 anni, la coppia vip sembra non sentire affatto il peso del tempo che passa, neanche dopo i 19 anni della loro lovestory.

Chiara Capitta, figlia di Lorella Cuccarini, fa coming out/ "Potrei amare un ragazzo così come una ragazza"

Giorgia compie gli anni: il messaggio di Emanuel Lo

Inoltre, lo scorso 26 aprile Giorgia ha spento le candeline, compiendo 52 anni. E non sono mancati gli auguri di Emanuel Lo, a corredo di uno scatto amarcord, che ritrae la coppia all’esordio della lovestory, postata dal volto di Amici 22 su Instagram.

“Auguri alla mia @giorgiaofficial. Questa è una foto del 2004, un po’ l’inizio della nostra storia, e io sempre a magnà… Auguri”, é il messaggio che Emanuel Lo destina all’amata cantante. E, come l’amato compagno, del tutto incurante delle malelingue che vedrebbero Lo infedele nei suoi riguardi per la complicità palesata con Lorella Cuccarini ad Amici 22 con tanto di baci stampo sulle labbra, a colpi di seducenti passi danza ai guanti prof del serale del talent show in corso, Giorgia replica sarcastica. “Sempre a magnà (con le emoticon a forma di due faccine sorridenti, ndr)”, bacchetta l’amato, la festeggiata Giorgia.

Lorella Cuccarini su Emanuel Lo "addominali pazzeschi"/ Giorgia gelosa? Lui chiarisce

© RIPRODUZIONE RISERVATA