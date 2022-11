Amici 22, Dardust lancia la sfida creatività/ Chi vince, nel canto?

Amici 22 di Maria De Filippi, Dardust lancia il nuovo contest alla classe canto

Prosegue l’appuntamento quotidiano di Amici 22 di Maria De Filippi, con il daytime datato 25 novembre 2022 su Canale 5 e Mediaset infinity, che vede Dardust sfidare a suon di beat i concorrenti nel canto del talent show. Il noto producer ed esperto di musica, reduce dal ruolo di giudice coperto alla rinnovata gara di canto indetta alla puntata domenicale del 20 novembre 2022, torna ad attivarsi al talent, aprendo una gara creatività tra i cantautori. Per l’occasione quest’ultimi sono chiamati a mettersi alla prova e a dare vita ad una propria creatura sulla base di una propria preferenza, tra le opzioni di tre beat previste per la sfida.

“Sentitevi liberi di sperimentare. potete usare anche un slogan ripetuto che diventi il look del pezzo, dove magari il ritornello non sia la parte necessariamente più forte”, sono alcune delle parole con cui Dardust introduce il suo contest sulla creatività, aperto ai talenti di Amici 22 di Maria De Filippi. Chi avrà, quindi, la meglio tra i cantanti che concorrono per un posto al serale di Amici 22 di Maria De Filippi? Nell’attesa di scoprire chi si rivelerà il trionfatore della nuova gara creatività, intanto, gli ex Amici 21 LDA e Albe replicano alla dura polemica web che li coinvolge insieme al talent prodotto e condotto da Maria De Filippi. Ma non solo.

Quella in arrivo si preannuncia una puntata domenicale del talent a dir poco tesa, con la conduttrice Maria De Filippi che perde le staffe rispetto al mancato senso del dovere palesato da alcuni talenti in corsa verso il serale di Amici 22 di Maria De Filippi. Si parla di Mattia Zenzola, Gianmarco Petrelli e NDG, che finiscono non a caso in sfida e a rischio eliminazione dal talent show…













