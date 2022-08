Amici 22, data d’inizio e anticipazioni/ LDA e Nunzio nel cast? Il ruolo inedito

Amici 22 ai nastri di partenza: trapelano le prime anticipazioni tv

Manca sempre meno all’attesa edizione Amici 22 di Amici di Maria De Filippi, il talent che da 22 anni accoglie giovani promesse nel canto e nel ballo e nel mondo dello showbiz in senso lato. Stando alle anticipazioni TV dell’atteso rinnovato talent-show, la messa in onda partirà salvo cambiamenti repentini del palinsesto tv di Canale 5 il prossimo 19 settembre 2022, con il primo speciale tv in cui si prevede il primo step per la formazione della classe di allievi che animerà le dinamiche del talent prodotto dalla società di produzione tv Fascino Pgt, facente capo alla conduttrice Maria De Filippi. Il talent si comporrà di una prima fase comprensiva di speciali tv domenicali in onda dalle 14:10 e appuntamenti pomeridiani del daytime all’ordine del giorno in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16:10 e dopo Uomini e donne. Sarà possibile seguire i contenuti di Amici 22 anche attraverso le repliche in onda su La5 e in streaming su Mediaset Infinity e WittyTv.

L’attesa stagione di Amici 22, che alla fase dei casting degli aspiranti allievi ballerini e cantanti della scuola potrebbe concedere una seconda chance tv all’ex Amici 21, Mattia Zenzola, che si era visto mesi fa costretto a ritirarsi dal talent in seguito ad un infortunio avuto ad un piede. Inoltre, riserverà al pubblico tv delle importanti novità per ciò che concerne il cast dei professori. Stando alle anticipazioni tv riprese da Tv Blog, al posto della prof.ssa di canto e voce Rds, Anna Pettinelli, tornerà in cattedra la cantante Arisa. Secondo invece gli spoiler tv di Davide Maggio, al posto dell’insegnante di ballo uscente Veronica Peparini figurerà Emanuel Lo, compagno di Giorgia ed esperto di hip hop. Componenti della cattedra di canto, saranno a quanto pare anche i riconfermati insegnanti Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini e a comporre la cattedra di ballo anche gli insegnanti ed acerrimi rivali Alessandra Celentano e Raimondo Todaro.

LDA e Nunzio vero il ritorno ad Amici 22?

Data la forte influenza e la forza intrattenitrice esercitate nel corso della loro partecipazione ad Amici 21 di Maria De Filippi, tanto da fare breccia nei cuori di milioni di telespettatori, gli ex Amici 21 Luca D’Alessio in arte LDA e Nunzio Stancampiano potrebbero fare rientro al talent in un ruolo inedito, ovvero quello del motivatore. Una figura che gli esperti del gossip prevedono in particolare per il latinista e potrebbe essere estesa al figlio di Gigi D’Alessio, e che dall’alto dell’esperienza vissuta al talent -come nel caso di Luca e Nunzio- potrebbe seguire costantemente i nuovi allievi cantanti e ballerini della scuola: il cantautore di Napoli sarebbe previsto come motivatore per il canto e il latinista catanese per il ballo.

