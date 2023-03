Amici 2023, De Filippi premia Gianmarco Petrelli / Borsa di studio all’eliminato

Amici 2023 di Maria De Filippi, Gianmarco Petrelli é eliminato al secondo serale: la premiazione

Gianmarco Petrelli lascia il segno ad Amici 2023 di Maria De Filippi, ben al di là della sua eliminazione dal talent show. O almeno questo é quanto si apprende alla visione del daytime del talent prodotto e condotto da Maria De Filippi, datato 27 marzo 2023 in chiaro tv e in streaming online su Mediaset infinity.

Nel rinnovato appuntamento TV del talent show, la conduttrice rende comunicazione a Gianmarco Petrelli di un premio in riconoscimento al suo talento. Si tratta della scelta di Giuseppe Canale, facente capo alla GC Dance School, di erogare una borsa di studio volta alla sua formazione nella figura di ballerino di hip hop. Un percorso formativo a beneficio di Gianmarco Petrelli, il quale, nonostante la sua uscita di scena dal talent show targato Mediaset, può così avere modo e occasione di confrontarsi con le realtà dei ballerini provenienti da tutte le parti del mondo come allievo della rinomata Joffrey Ballet School, fondata da Robert Joffrey.

Gianmarco Petrelli e il premio, al di là dell’eliminazione ad Amici 2023

La reazione dell’ormai ex allievo di Alessandra Celentano, talento uscente della scuola dei talenti scoperti da Maria De Filippi, é a dir poco entusiasta. E tra i sorrisi, gli ultimi che si registrano negli istanti della sua eliminazione decretata dai giudici al secondo serale di Amici 2023 datato 25 marzo 2023, Gianmarco non lesina poi un pensiero rivolto alla ballerina amata ed eliminata prima di lui nella precedente puntata serale, Megan Ria. Il ballerino, infatti, con Maria De Filippi ricordano che anche l’eliminata italo cubana da “recipient” di una borsa di studio, a breve lascerà l’Italia per recarsi a New York, dove l’attende il suo percorso di studio intensivo: “Se i viaggi non coincideranno, andrò a New York due volte”.

I due piccioncini di Amici 2023 ora sono chiamati a mettere alla prova il loro amore, al rientro alle loro vite dal talent show.

I saluti di Gianmarco ai compagni, reazioni e riflessioni dopo la seconda puntata del Serale, una lettera dalla mamma di Samu e… Per rivedere subito la puntata di oggi di #Amici22 clicca QUI ⬇ https://t.co/RQ52AClbV3 — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) March 27, 2023

A Gianmarco e il primo eliminato del secondo serale Piccolo G, intanto, così come avvenuto per Megan Ria e NDG, eliminati del primo serale, sono conferiti i premi al talento Marlú, del valore di 7mila euro in gettoni d’oro, ciascuno.













