Amici 22, divampa il gossip/ “Due finalisti pare che si piacciano. E non solo loro”

Domenica prossima, 14 maggio 2023, ci sarà la finalissima della ventiduesima edizione di Amici e, ad una settimana dal termine del talent condotto da Maria De Filippi, esplodono indiscrezioni dal punto di vista sentimentale. Ad accendere il gossip ci ha pensato l’esperta di cronaca rosa attiva su Instagram, Deianira Marzano.

Deianira Marzato sgancia il gossip su Amici: due finalisti e due giudizi si piacciono

A un passo dalla finale di Amici, Deianira Marzano ha sganciato un rumor di gossip relativo sia a degli allievi rimasti in gara sia a due giurati. Capita anche che il talent show più popolare d’Italia funga da trampolino per la nascita di love story romantiche. “Da dietro le quinte di Amici… due finalisti pare che si piacciano. E non solo loro… Si parla anche di due giudici che hanno una bella amicizia”. Questa l’indiscrezione sganciata da Deianira Marzano. I quattro finalisti rimasti in gara sono Wax, Angelina, Mattia e Isobel, mentre i giudici sono Cristiano Malgioglio, Giuseppe Giofrè e Michele Bravi. Indiscrezioni che, nel corso della semifinale, Maria De Filippi ha tentato di placare, provando ad arginare le voci su Wax e Angelina.

Il ragazzo ha dedicato alla compagna d’avventura un brano struggente e ovviamente non sono mancati i pensieri di chi abbia supposto che tra i due ci fosse qualcosa di più di una semplice amicizia. La conduttrice pavese ha sottolineato invece che si tratta soltanto, appunto, di amicizia anche perché si vocifera che la figlia del compianto Mango sia fidanzata. Sembrerebbe, infatti, che ad attenderla fuori dal talent ci sia un lui.

Il gossip di Deianira Marzano su Maddalena Svevi, avrebbe una lovestory con il ballerino Nicholas Borgogni

Qualche giorno fa, sempre riguardante Amici, era esploso il triangolo amoroso con protagonisti gli ex, Mattia Zenzola e Maddalena Svevi. Nei dettagli era spuntata la nuova fiamma della ballerina del talent. Il pettegolezzo è stato lanciato, via Instagram stories, sempre da Deianira Marzano, secondo cui Maddalena Svevi avrebbe un nuovo amore noto. Dopo aver appassionato il pubblico di Amici, con la relazione sentimentale iniziata e, successivamente terminata con Mattia Zenzola per il suo volere, la ballerina avrebbe svoltato con un altro ballerino.

Giorni fa l’ex Mattia era finito in lacrime, ad Amici 22, non riuscendo ad accettare il fatto che Maddalena lo tratti male e respinga ogni gesto di vicinanza, rifiutando anche l’idea di instaurare un rapporto di amicizia tra ex. L’esperta di gossip campana ha reso noto che Maddalena avrebbe deciso di darsi ad un nuovo amore, sempre ballerino ma moro. Si tratta, nel dettaglio di Nicholas Borgogni, 21enne che ha preso parte al corpo di ballo della trasmissione di Milly Carlucci, ‘Il Cantante Mascherato’. Il giovane protagonista del presunto flirt del momento ha preso parte anche al corpo di ballo di The Voice.

