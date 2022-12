Amici 22 diventa uno speciale di Natale/ Data e programmazione in streaming

Amici 22 di Maria De Filippi diventa uno speciale per i fan, su Wittytv

Mentre sale l’attesa per il ritorno TV del consuetudinario appuntamento TV di Amici 22 di Maria De Filippi, previsto per il 9 gennaio 2023, il talent si prepara per uno speciale di Natale 2022. Si tratta di una puntata la cui messa in onda, stando a quanto si apprende in queste ore sul sito di Wittytv, é prevista nella giornata del Santo Natale 2022 – il 25 dicembre 2022- sul noto portale web di streaming dei programmi TV prodotti e condotti da Maria De Filippi.

Nel dettaglio, quindi, in occasione della ricorrenza festiva di Natale, il sito web adibito alla messa in streaming Witty TV accoglie gli appassionati telespettatori attivi online per un appuntamento special del talent prodotto e condotto da Maria De Filippi. Il format si avvicina alla fase serale prevista per la primavera nel nuovo anno 2023 alle porte, il cui epilogo decreterà un vincitore del circuito canto e un vincitore nel circuito ballo e in aggiunta il vincitore finale. E in occasione di Natale 2022, intanto, Amici 22 non intende concedersi una vacanza, intrattenendo i telespettatori nonché i fan con uno spettacolo all’insegna di choreo ed esibizioni con protagonisti gli allievi della scuola più amata d’Italia.

Wax e Aaron volano ad Amici 22

Nel frattempo, nell’attesa dello speciale natalizio di Amici 22 previsto su Wittytv, i due cantautori che registrano oltre un milione di stream ciascuno con i rispettivi primi singoli rilasciati al talent-show riservano delle esclusive novità ai fedeli fan. Il cantautore allievo di Arisa, Wax, si commuove al ritiro di una sorpresa della famiglia. Mentre, il cantautore allievo di Rudy Zerbi, Aaron Cenere, riceve la comunicazione di un gesto social riservatogli da parte di Vasco Rossi: il rocker condivide tra le Instagram stories la cover che Aaron ha eseguito sulle note di Vivere o niente. Ma non é tutto. Perché, inoltre, entrambi i due cantautori concorrenti al talent superano la prima fase di selezione della sfida a suon di bit, che é stata indetta ad Amici 22 di Maria De Filippi da parte del produttore Dardust.

Per assistere allo speciale di Amici 22 previsto per Natale 2022, basta quindi sintonizzarsi online sul sito Wittytv.it in data 25 dicembre 2022.











