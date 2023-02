Amici 22, é guerra stream tra concorrenti su Spotify/ Wax e Angelina Mango in pole…

Amici 22 di Maria De Filippi, prosegue la sfida a suon di stream: Wax e Angelina Mango primeggiano…

Si fa infuocata la competizione tra i cantanti di Amici 22 di Maria De Filippi, con la sfida a suon di stream su Spotify Italia, che vede Wax e Angelina Mango in testa. O almeno questo é stando ai dati streaming che gli inediti lanciati dai concorrenti cantanti ad Amici 22, ad oggi, registrano, delineando ben due classifiche assestanti. Il che accade nel mezzo della competizione del circuito canto, in corsa al talent. La prima classifica é relativa ai dati di ascolti in streaming segnati dagli inediti rilasciati dai cantanti in corsa al talent lo scorso novembre 2022 e la seconda, invece, concerne i risultati registrati dai brani usciti a gennaio 2023. Le due classifiche aggiornate al corrente mese di gennaio 2023 vedono primeggiare, rispettivamente, l’allievo di Arisa e l’allieva di Lorella Cuccarini, Wax e Angelina Mango, e non un allievo di Rudy Zerbi, a differenza di come invece accadeva ad Amici 21 con il fenomeno pop, LDA (promosso alla gara Big di Sanremo 2023, che si disputa dal 7 all’11 febbraio 2023, ndr).

Nella prima classifica, che accoglie i dati streaming raggiunti dai primi inediti di Amici 22 rilasciati a novembre 2022 -al netto di quelli registrati dall’eliminato Ascanio, che supera Wax ancora concorrente, vede quest’ultimo in testa relativamente al circuito canto:

Wax primo, con l’inedito Turista per sempre, a quota 2.668.729 stream (data di rilascio: 8 novembre 2022); Aaron, Universale, 2.108.550 stream (15 novembre); Niveo, Scarabocchi, 1.361.825 stream (15 novembre); NDG, Fuori, 1.011.108 stream (8 novembre); Cricca, Supereroi, 693.286 stream (22 novembre); Piccolo G Più mia, 666.337 stream (15 novembre); Federica Meno, sola 549.361 stream (22 novembre)

I dati vedono in testa Wax, anche se il rilascio di Turista per sempre precede la data del rilascio degli inediti competitor e l’eliminato al talent Ascanio con l’inedito Margot lo supera “off-the charts” (fuori corsa) con 3.400.564 ascolti in riproduzione streaming ( la data di rilascio dell’inedito, peraltro, è successiva a quella di Wax, il 25 novembre 2022).

Angelina Mango e Wax non superano l’eliminato di Amici 22, Ascanio…

Nella seconda classifica che si delinea, con i dati stream che riferiscono al rilascio di gennaio 2023, dei nuovi inediti di Amici 22, primeggia invece Angelina Mango. La figlia d’arte del compianto cantautore e poeta Pino Mango e l’ex lead-voice dei Matia Bazar, Laura Valente, è in pole:

Angelina Mango prima, con l’inedito Voglia di vivere , a quota 1.129.455 stream (data di rilascio dell’inedito 10 gennaio 2023) Piccolo G, Acquario 650.031 (10 gennaio); Wax, Ballerine e guantoni, 610.407 (10 gennaio); Aaron, Baciami e ballami, 546.635 (10 gennaio); Cricca, Se mi guardi così, 469.548 (17 gennaio Federica, 26 modi, 357.970 (10 gennaio) Niveo, Sui sedili della metro, 330.528 (10 gennaio); NDG, Perdonami, 268.547 (10 gennaio); Jore, Solo tu, 220.098 (17 gennaio).

Tuttavia, neanche Angelina Mango fa meglio del “grande eliminato” ad Amici 22, Ascanio, che con Margot supera quota 3 milioni di stream “off the charts”, ormai fuori dal talent.

