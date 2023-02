Amici 22 e Uomini e donne, perché non vanno in onda il 28 febbraio?/ Web teme lo stop

Amici 22 e Uomini e donne , tra i programmi TV sospesi nel lutto per la morte di Maurizio Costanzo: la polemica

S’infiamma la polemica web che vede gli internauti contestare lo stop della messa in onda di Uomini e donne e Amici 22, nel lutto generale segnato in Italia dalla morte di Maurizio Costanzo. Alla base della polemica vi sono l’interrogativo e le contestazioni generali in reazione alla procrastinazione dei programmi di Fascino (agenzia di produzione TV che tra i fondatori annovera Maurizio Costanzo e la consorte oggi vedova Maria De Filippi) , che sono mosse da parte dei telespettatori attivi via social, dove si evince il forte timore che nutre il web. Quello dell’ipotesi funesta sollevata dagli internauti che la morte di Maurizio Costanzo possa chiudere un capitolo nella storia della TV, segnando in particolare l’epilogo dei programmi condotti dalla consorte vedova del defunto vip, Maria De Filippi. Di contro, si solleva tuttavia, poi, l’ipotesi che vedrebbe il regno TV di Maria De Filippi destinato ad estendersi al timone di nuovi progetti, anche TV, come la conduzione del Maurizio Costanzo Show. Tra i fan della storica coppia di consorti, c’é chi infatti sogna di vedere Queen Maria De Filippi al timone del talk show più longevo che la storia della TV ricordi, il Maurizio Costanzo Show, che nell’ottobre 2022 chiudeva i battenti celebrando il quarantennale dal suo esordio con Maurizio Costanzo in TV.

Web si unisce in una preghiera destinata a Maria De Filippi

E , intanto, il timore del web nell’ipotesi di uno stop definitivo di Uomini e donne e Amici 22, tra i più amati progetti Fascino, si traduce in uno dei video più virali del momento, su TikTok. “Maria ti prego, non rinunciare a tutti i tuoi programmi… sono sicuro che la supererai la morte di Maurizio.. ma non

smettere di fare Uomini e Donne, Amici e C’è posta per te”, é il messaggio del popolare che vede il web lanciare un grido di aiuto dei telespettatori a Maria De Filippi, la dolce metà di Maurizio Costanzo. Il pubblico TV si dice orfano dell’intrattenimento dei popolari programmi TV, tra cui Uomini e donne e Amici 22, che per effetto della morte di Costanzo del 24 febbraio subiscono da giorni lo stop dalla TV. La preghiera web a Maria De Filippi, per un ritorno in TV dei programmi più amati delle reti Mediaset, può intanto dirsi accolta.

