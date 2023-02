Amici 22 e Uomini e donne, quando tornano in televisione?/La data della nuova puntata

Amici 22 e Uomini e donne tornano a grande richiesta: la data della rinnovata messa in onda TV, dopo la morte di Maurizio Costanzo

Sulla scia di una preghiera web, che su TikTok ora invoca il ritorno in TV di Uomini e donne e Amici 22 tra i format sospesi , spunta la data della tanto richiesta rinnovata messa in onda. Ebbene sí. La buona notizia – che in molti attendevano da giorni- arriva mentre un video, diventato virale sul social cinese, vede un utente farsi portavoce di una richiesta a Maria De Filippi, tra una miriade di consensi. Alla popolare regina di ascolti TV di Canale 5 viene chiesto di riattivarsi in TV alla guida dei programmi facente capo a Fascino (agenzia di produzione TV che tra i fondatori annovera la conduttrice Maria De Filippi e il compianto consorte Maurizio Costanzo) come Uomini e donne, Amici 22 e C’é posta per te. I programmi sospesi nel lutto per la morte del timoniere del Maurizio Costanzo Show. Lo scorso 24 febbraio 2023, data che segna la morte di Maurizio Costanzo, dà il via alla sospensione dei programmi che vedono al timone la conduttrice vedova del pioniere del talk show in Italia, che perdura ed é destinata a durare ancora. Uomini e donne, Amici 22 e C’é posta per te sono infatti da diverse ore sospesi dalla programmazione prevista nei palinsesti TV delle reti Mediaset.

Il che farebbe preoccupare i fedeli telespettatori con alla guida Maria De Filippi, rispetto all’ipotesi di uno stop definitivo dei popolari programmi TV, tanto amati. Tuttavia, a grande richiesta dei telespettatori delle reti TV Mediaset e i fedeli fan di Maria De Filippi, Amici 22, Uomini e donne e C’é posta per te sono destinati a tornare presto in TV. Quando?

Anche C’é posta per te é destinato a fare rientro in TV: la previsione de Il sussidiario.net

Così come anticipa il blogger Lorenzo Pugnaloni via Instagram stories, Uomini e donne torna in TV a partire dal 6 marzo 2023, così come il consuetudinario daytime di Amici 22 di Maria De Filippi, come ripreso da Al femminile.com e Fanpage. Dallo spoiler TV raccolto in queste ore, Il sussidiario.net deduce quindi che anche il ritorno di C’é posta per te possa concretizzarsi, per sabato 11 marzo 2023, sul canale di trasmissione dove si consacra regina di ascolti TV Maria De Filippi, Canale 5.

Lo scorso 27 febbraio 2023, nel mezzo della sospensione degli amanti format, si sono tenuti i funerali dello storico consorte della De Filippi, Maurizio Costanzo. Le cerimonia funebre del noto giornalista e conduttore tv nonché talento poliedrico della Comunicazione made in Italy ha registrato un seguito di almeno 6,5 milioni di telespettatori cumulati in una trasmissione a reti unificate Rai e Mediaset, con Canale 5 che ha preso il sopravvento sugli ascolti TV. Questo, mediante la diretta live, trasmessa in chiaro tv su Canale 5 e streaming su Mediaset infinity di Verissimo, condotta da Silvia Toffanin.













