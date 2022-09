Amici 22, ed. 2022-2023/ Diretta, concorrenti e ospiti 18 settembre: si forma la nuova classe di allievi

Amici 22, anticipazioni e ospiti prima puntata: al via la formazione della classe

Oggi domenica 18 settembre 2022 ha ufficialmente il via la nuova edizione di Amici di Maria De Filippi. Amici 22 riparte oggi, su Canale 5 alle 14 circa, con la presentazione della nuova classe di cantanti e ballerini che si metteranno alla prova per conquistare un post al serale e, magari, alzare la coppa della vittoria. Cast in parte rinnovato quest’anno alle cattedre; le novità sono Emanuel Lo, coreografo e ballerino, che affianca Alessandra Celentano e Raimondo Todaro nella cattedra ballo; e il ritorno di Arisa al fianco di Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini nella cattedra canto.

Anche quest’anno saranno degli ospiti speciali ad assegnare le maglie ai nuovi allievi della scuola per questa prima puntata di Amici 2022-2023. Maria De Filippi ospita in studio: Can Yaman, Alessia Marcuzzi, Christian De Sica, Pio e Amedeo, Roberto Saviano, Peppe Vessicchio, Leonardo Pieraccioni, Pio e Amedeo e Salvatore Esposito.

Amici 22, chi sono i nuovi allievi? Tra i concorrenti c’è Mattia Zenzola

La prima puntata di amici 2022-2023 si apre come di consueto con l’arrivo del vincitore della scorsa edizione del talent: Luigi Strangis. Il cantante riporta in studio l’ambita coppa dorata e si esibisce poi nel suo nuovo singolo, “Stai bene su tutto”, uscito per l’etichetta indipendente 21co. Tra un ospite e l’altro Maria De Filippi darà ufficialmente il via alla formazione della classe e possiamo anticiparvi che tra gli allievi ci sarà un atteso quanto gradito ritorno (Qui le anticipazioni complete della puntata).

Mattia Zenzola, ballerino di latino che lo scorso anno ha dovuto abbandonare la scuola a causa di un infortunio, fa ritorno ad Amici 22. Raimondo Todaro ha infatti onorato la promessa fatta all’allievo lo scorso anno: Mattia è ufficialmente un concorrente di Amici 22 e, dunque, riprende la maglia.

Amici 2022-2023: come seguire la prima puntata del pomeridiano in diretta streaming

Saranno 19 gli allievi iniziali di Amici 22. Ancora una volta saranno i professori – attraverso il meccanismo delle leve – a decidere chi entra e chi no e a manifestare le proprie preferenze per un aspirante rispetto ad un altro. Non mancheranno ovviamente scontri e tensioni anche tra i professori oltre che prime rivalità.

Ricordiamo che è possibile vedere amici in diretta su Canale 5, a partire dalle 14, ma anche in diretta streaming su Mediaset Infinity (Clicca qui). Da da martedì 20 settembre alle ore 16.00 riparte inoltre la striscia quotidiana su Canale 5 dedicata ad Amici 22.











