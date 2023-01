Amici 22, Eleonora Cabras eliminata?/ Celentano la sfida: scintille con Todaro

Amici 22 di Maria De Filippi, Eleonora Cabras eliminata prima del serale? É scontro tra Raimondo Todaro e Alessandra Celentano

Si avvicina il serale di Amici 22 di Maria De Filippi, e, intanto, Eleonora Cabras riaccende la competizione nel ballo tra Alessandra Celentano e Raimondo Todaro, mentore della giovane. La ballerina di latino e new entry nella competizione del circuito danza, allieva di Raimondo Todaro tra i banchi nella scuola più amata dagli italiani si direbbe ora a rischio. Potrebbe infatti rivelarsi tra i nuovi eliminati al talent, dal momento che l’insegnante avversa e nemica giurata di Raimondo Todaro, Alessandra Celentano, le lancia una nuova sfida. Così come emerge al rinnovato daytime di Amici 22, in onda il 17 gennaio 2022 su Canale 5, dove al contempo Raimondo replica perentorio alla Celentano, lasciando intendere che un nuovo scontro con la nemica giurata sia all’orizzonte ad Amici 22.

Il confronto tra Alessandra Celentano e Raimondo Todaro si riaccende

“Mi é arrivata la lettera … -dichiara Eleonora Cabras al maestro, riferendosi al compito di ballo che Alessandra Celentano le chiede nuovamente di svolgere al cospetto dell’occhio pubblico -, la stessa… non voglio rifiutarla…non voglio scappare”. Insomma, la sexy latinista, che strizza l’occhio all’amata di Raimondo Todaro e ballerina professionista, Francesca Tocca, sembra proprio non volersi sottrarre alla messa in discussione di Alessandra Celentano: ” tutti quei giri… non so la mia elasticita ma vorrei dimostrare alla maestra che non scappo”. Raimondo Todaro d’altro canto sembra non approvare in toto, e potrebbe rifiutare in definitiva la coreografia montata dalla collega come messa in discussione della sua allieva: ” io rimando la discussione a quando saremo a tre con la maestra”.

Insomma, Eleonora Cabras si preannuncia essere il motivo di possibili nuovi scontri ad Amici 22 di Maria De Filippi. Che la latinista si riveli essere tra i nuovi eliminati, ad Amici 22? Staremo a vedere cosa accadrà nei nuovi appuntamenti TV del talent prodotto e condotto da Maria De Filippi per i telespettatori di Canale 5.

La maestra Celentano ha riconsegnato a Eleonora lo stesso compito della scorsa settimana e subito dopo la ballerina incontra il maestro Todaro #Amici22 pic.twitter.com/2SZowWi6UE — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) January 17, 2023

