Amici 22, Eleonora Cabras eliminata? / Celentano la sfida, Todaro: “Rompe le…”

Amici 22 di Maria De Filippi perde Eleonora Cabras, appena entrata? La sfida di Alessandra Celentano

Mentre si avvicina il via al serale di Amici 22 di Maria De Filippi, Eleonora Cabras subisce il rischio che incombe ai suoi danni di eliminazione, al momento del suo ingresso al talent. Attivatasi da poco alle lezioni di danza previste al talent, in quanto voluta da Raimondo Todaro per la quota latin nella classe di concorrenti, la ballerina riceve una prima comunicazione critica e che rappresenta per lei la minaccia di un’uscita dalla scuola. Si tratta di un messaggio di Alessandra Celentano. L’insegnante di danza classica registra una reazione avversa alla new entry nella scuola, tanto che decide da subito di mettere alla prova la neo latinista di Amici 22, preparando un arduo compito per la giovane.

La ballerina, rispetto alla comunicazione del compito, cerca e ottiene un confronto con il suo mentore Raimondo Todaro per decidere il da farsi, se accettare o contestare e quindi rifiutare il compito. “Come sai non sono favorevole al tuo ingresso -sono le parole della Celentano tra le righe del messaggio che Eleonora legge a Todaro al loro incontro-, ad un passo dal serale… preparerai un pezzo di moderno contaminato alla portata di tutti e dovrò vedere una eccellenza in te, per giustificare la tua entrata nella scuola”. La reazione della ballerina? “Me lo aspettavo che io dovessi andare in contro ad altri stili- dichiara la mora latinista, rispetto alla coreografia dal genere modern e contaminazioni stilistiche -, ma sono qui per provarci”. Insomma, seppur con riserva, Eleonora Cabras accetterebbe la sfida, ma Raimondo Todaro rifiuterebbe categoricamente la sfida della Celentano.

Raimondo Todaro attacca Alessandra Celentano

“Non me lo aspettavo e non adesso… io ti prendo come latinista e l’idea che ho di te é di farti fare il tuo.. questo da parte della Celentano é un voler rompere le scatole e non é nulla di costruttivo… non si tratta di fare un lavoro di versatilità, anche perché dei suoi in primis Gianmarco Pretelli non lo ha fatto. Ora chiede a te la versatilità”, é la reazione avversa al compito, di Raimondo Todaro, in confidenza con Eleonora Cabras. Insomma, ancora una volta, Raimondo Todaro attacca il team capeggiato da Alessandra Celentano, tacciando la maestra di far valere nei soli team avversari i suoi principi, e quindi la versatilità come un “must have”, rivendicando la capacità di mettersi alla prova in più stili di danza come un requisito assoluto nella danza per la svalutazione dei rivali. Che il team Todaro possa confermare il rifiuto del compito firmato Celentano?

Primo compito per Eleonora da parte della maestra Celentano













