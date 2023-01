Amici 22, Eleonora Cabras eliminata?/ Scintille Celentano vs Todaro: il motivo

Amici 22 di Maria De Filippi, Eleonora Cabras é tra i nuovi eliminati?

Manca sempre meno al via alla fase serale di Amici 22, e intanto la new entry al talent, tra i concorrenti, Eleonora Cabras, si direbbe già a rischio, in un duro confronto tra Raimondo Todaro e Alessandra Celentano. Eleonora, concorrente ballerina di latino e allieva voluta da Raimondo Todaro, così come emerge nel daytime di Amici 22 datato 18 gennaio 2023, é messa in discussione da Alessandra Celentano. L’insegnante avversa assegna alla giovane un vecchio compito, non eseguito da Eleonora in precedenza, con il beneplacito di Todaro. In un confronto cercato e ottenuto con il collega e l’allieva rivali, quindi, Alessandra Celentano contesta al team competitor il rifiuto delle sue assegnazioni coreografiche, ribadendo di essere contraria all’entrata nella scuola della new entry latinista.

“Sarò libera di capire chi ho davanti? Darò i compiti tutte le settimane e tu li rifiuti tutte le settimane…-esordisce Alessandra Celentano in un confronto a 3 con i diretti interessati, parlando in primis a Raimondo Todaro. E il maestro replica alla collega: “é inutile… ho il pensiero di fare un percorso”. A detta di Todaro, la priorità, nel caso di Eleonora Cabras, é la didattica del ballo latin, la categoria che la giovane rappresenta nella scuola, ragion per cui la messa in discussione della maestra ai danni dell’allieva -con i compiti di altro genere di ballo- non avrebbe senso.

Eleonora Cabras replica all’affondo di Alessandra Celentano

Poi, non manca l’intervento di Eleonora Cabras sulla querelle, a sostegno della posizione di Todaro: “La cosa che mi spaventa é la choreo assegnata, non avendo mai fatto modern. É come prendere il ballerino di moderno e chiedergli il latino contaminato”. “Non era il momento di entrare in questa scuola per te”, rimarca, quindi, Alessandra Celentano, restando dell’idea che Eleonora non possa garantire un apprendimento veloce alle lezioni di tutti gli stili di danza, quando manca poco al serale del talent.

E a fronte del duro confronto a 3, registratosi ad Amici 22, una domanda sorge spontanea: che Eleonora Cabras sia a rischio eliminazione al talent show, già a inizio percorso? Nel frattempo, si infittisce il giallo “noce moscata” di Amici 22.

Il maestro Todaro incontra la maestra Celentano per confrontarsi sul compito assegnato a Eleonora #Amici22 pic.twitter.com/hgBvZfYdYz — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) January 18, 2023













