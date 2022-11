Amici 22, Emanuel Lo affonda Ludovica Marchese, eliminata?/Lo sfogo: “Soffro d’ansia”

Amici 22 di Maria De Filippi, Emanuel Lo convoca Ludovica Marchese

Mentre prosegue la corsa verso il serale di Amici 22 di Maria De Filippi, Ludovica Marchese riceve una spiacevole comunicazione da parte di Emanuel Lo. Quest’ultimo, insegnante di danza ad Amici 22, nonché colui che ha promosso la ballerina di hip hop nella scuola, convoca la “pupilla”, per una cruda rivalutazione in negativo da comunicarle. L’esperto di danza e compagno della cantante Giorgia, nel dettaglio, si dice ora incerto su di lei, che si paleserebbe da tempo in crisi insieme ad altri allievi concorrenti ad Amici 22: “c’é gente che non prende sul serio questo percorso ed é come se, dopo essere entrati nella scuola, si desse tutto per scontato. E tu Ludovica te lo stai portando anche dentro la tua danza”, dichiara l’esperto di danza modern, parlando all’allieva, dinanzi agli altri allievi di Amici 22. Ma come replica la diretta interessata, Ludovica Marchese, alla critica dell’insegnante?

“Sono stata parecchio male, soffro d’ansia tanto da un po’ ” , fa sapere visibilmente provata Ludovica Marchese. La ballerina fa sapere, dal suo canto, di sapere per certo di non essere al top della forma, allo stato attuale, proprio perché in preda ai suoi stati d’ansia da prestazione, e “che in puntata non abbia reso, é oggettivo”. Tuttavia, lei assicura di essersi intanto attivata per tenere a bada il suo essere incline all’ansia.

Anche altri allievi rischiano l’eliminazione da Amici 22

E una domanda sorge ora spontanea. Che Emanuel Lo stia preannunciando all’allieva l’idea di una messa a rischio eliminazione da Amici 222, per lei? Che l’esperto di danza possa mettere in sfida la pupilla con un avversario esterno, per una possibile sostituzione, é una possibilità che non si direbbe azzardata. Nel frattempo, a rischio eliminazione dal talent show si direbbero anche Aaron Cenere, Piccolo G, Tommy Dali e e Mattia Zenzola, per il volere dei rispettivi professori...













