Amici 22, Emanuel Lo debutta come prof/ Chi è, pro e contro della new-entry nel ballo

Amici 22, due novità nel cast dei professori: pro e contro della new-entry Emanuel Lo

Fumata bianca per il cast dei professori della nuova stagione 2022-2023 di Amici di Maria De Filippi, ovvero Amici 22. Dopo il successo di Amici 21 di Maria De Filippi, che in particolare ha dato vita al fenomeno pop Luca D’Alessio in arte LDA, il talent di Canale 5 tenta di superarsi con delle esclusive novità in cattedra, ovvero Emanuel Lo e Arisa, per i prossimi aspiranti cantanti e ballerini della scuola più amata dagli italiani. Ebbene sì, come anticipato in queste ore dal portale web beninformato DavideMaggio.it, il cast dei professori di Amici differisce rispetto a quello della scorsa stagione per due cambi repentini. Non copriranno più il ruolo di insegnante rispettivamente nel canto e nel ballo, Anna Pettinelli e Veronica Peparini. La speaker radiofonica viene ricordata da molti telespettatori per essere diventata la coach del talento partenopeo Aka7even ad Amici 20 e per aver dato dato del filo da torcere ad LDA ad Amici 21, riservandogli tra le altre critiche gli appellativi di “Gigi 3.0” – una brutta copia del padre, Gigi D’Alessio- e “banalotto”, considerando del tutto banali i testi delle canzoni del giovane cantautore pop originario di Napoli. Veronica viene ricordata per le sue storiche coreografie di ballo modern, che negli anni hanno intrattenuto il grande pubblico del piccolo schermo e ispirato generazioni di ballerini e aspiranti tali. Al posto delle due insegnanti uscenti figureranno ad Amici 22, Emanuel Lo, nel ruolo di insegnante di ballo, e un gradito ritorno per molti dopo il medesimo ruolo coperto ad Amici 20, ovvero Arisa, come insegnante di canto. La new-entry e la re-entry faranno a quanto pare da coppia di timonieri della stessa squadra al serale del talent, contro le ormai consolidate coppie-team capeggiate rispettivamente da Alessandra Celentano e Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro. E particolarmente chiacchierato si fa in particolare il debutto al talent come insegnante di Emanuel Lo, coreografo, ballerino ma anche interprete e artista in musica che dal 2004 fa coppia fissa con Giorgia e ha collaborato anche con star internazionali.

Tra i possibili vantaggi, rispetto alla new-entry nel cast di Amici 22, va sottolineato che una ventata di novità potrebbe suscitare curiosità nei telespettatori, tanto da impennare gli ascolti, oppure l’arrivo di Emanuel Lo potrebbe scoraggiare i sostenitori del volto uscente dal talent, Veronica Peparini, innescando quindi un calo di ascolti per il format di Canale 5.

Molti curiosi telespettatori si domanderanno chi sia Emanuel Lo, il nuovo prof di danza ad Amici 22, il cui nome è lo pseudonimo di Emanuel Lo Iacono: cantautore, ballerino, coreografo e regista italiano nato a Roma l’11 luglio 1979. Può definirsi un grande appassionato di musica, anche perché fin dalla tenera età suonava la chitarra e la batteria e scriveva i testi delle sue prime canzoni. Comincia a muovere i primi passi nel mondo della danza quando avvia gli studi della disciplina nei primi anni ’90 e nel 1996 debutta in Tv, sia in Rai che a Mediaset, lavorando come ballerino e co-coreografo in vari show tv, fino al 2005. Oltre agli impegni tv, Emanuel Lo si esibisce come ballerino nel corpo di ballo, sia in Italia che all’estero, nelle tournée di artisti del calibro di Kylie Minogue, Geri Halliwell, Robbie Williams, Ricky Martin, Holly Valance, Luciano Pavarotti, Samantha Mumba.

Il debutto in campo discografico per Emanuel Lo avviene nel 2007, con il rilascio del singolo “Woofer”, trattasi di una collaborazione avviata con il rapper Tormento, che anticipa l’album di debutto “Più tempo”, prodotto dalla cantante Giorgia, rilasciato per l’etichetta discografica Dischi di Cioccolata e distribuito dalla Sony BMG. Nel lontano 2010, poi, Emanuel si è occupato delle coreografie del programma X Factor, per l’ultima edizione in onda sulla Rai. Nel 2011 ha inoltre rafforzato la collab con Giorgia, scrivendo musica e parole di molte canzoni del fortunatissimo “Dietro le apparenze” di Giorgia tra cui “Il mio giorno migliore”, “Dove sei” e “Sembra impossibile”. Dal 31 ottobre 2016 figura poi al talent Amici di Maria De Filippi ricoprendo il ruolo di giudice di hip hop. Negli anni successivi copre il ruolo di giudice esterno per le varie competizioni interne alla scuola. Per ciò che concerne la sfera privata, tra le altre curiosità, è dal 2004 fidanzato con la cantante Giorgia, con cui lui ha un figlio di nome Samuel.













