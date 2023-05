Amici 22, Emanuel Lo dice addio?/ Il messaggio sibillino

Amici 22 di Maria De Filippi, Emanuel Lo lascia il cast dei professori? Rotto il silenzio social

Si é appena conclusa l’edizione Amici 22 del talent Amici di Maria De Filippi, ed é intanto tempo di un bilancio consuntivo per Emanuel Lo. L’insegnante di ballo, reduce dalla sua prima esperienza TV in attività alla cattedra dei professori di Amici, ha regalato all’occhio pubblico il suo talento poliedrico come entertainer in particolare come focoso partner dell’insegnante di canto, Lorella Cuccarini, in passi a due registrati al serale di Amici 22, come capitani della squadra competitor dei “CuccaLo”.

Alessandra Celentano "orgogliosa di far parte di Amici"/ Emanuel Lo "grazie Maria..."

Tuttavia, così come vale per tutti insegnanti delle arti canto e ballo, ad Amici di Maria De Filippi,Emanuel Lo potrebbe non riconfermarsi nel cast dei professori, per l’edizione Amici 23 del talent show condotto da Maria De Filippi.

Che il sexy e talentuoso compagno della cantante Giorgia possa lasciare il cast di Amici? Sibillino é, intanto, il messaggio social che il diretto interessato lancia, in un bilancio consuntivo che fa da caption al nuovo post di Emanuel Lo, via Instagram: “Sembra ieri, sono stati mesi pieni di emozioni e scoperte per me, nulla è mai scontato, voglio dire grazie a Maria per essersi fidata e avermi dato lo spazio per esprimermi -esordisce Emanuel, nel post che potrebbe suonare come un preannunciato addio al talent show di Maria De Filippi dell’esperto di ballo-, ringrazio i miei compagni di viaggio, tutti preziosi anche nelle opinioni diverse, gli autori e tutto il gruppo di lavoro che ci ha accompagnato con cura e amore, tutti i ballerini e assistenti magnifici, ringrazio tutti gli allievi per lo scambio e il loro talento”.

Amici 22, Isobel Fetiye Kinnear vince il circuito ballo?/ La verità di Emanuel Lo

La reaction di Giorgia al messaggio che insinua il dubbio sull’addio di Emanuel Lo ad Amici 22

E tra i ringraziamenti di Emanuel Lo, non può mancare neanche il commosso messaggio rivolto al grande pubblico, che ha regalato un importante volume di ascolti TV al talent di Maria De Filippi, in un periodo non proprio facile per le reti Mediaset segnato dalla morte del compianto marito della conduttrice, Maurizio Costanzo, grande mente-icona della TV made in Italy, caposcuola del talk show con il celebre Maurizio Costanzo Show: “ovviamente tutti voi che ci avete seguito e che ci avete fatto volare. Grazie @amiciufficiale”.

Maddalena Svevi e Samuele Segreto fidanzati ad Amici 2023?/ L'indizio non sfugge

E a margine del post sibillino, che potrebbe preannunciare una conferma o mancata conferma di Emanuel Lo nel cast di Amici, intanto si rileva tra gli innumerevoli messaggi del web, quello di Giorgia: ” sono vent’anni che ti vedo essere tutto quello che SEI, e ora finalmente qualcuno dei tuoi mille talenti lo vedono tutti, tutto meritato e sudato con coerenza e passione!”, scrive all’amato, la popstar d’Italia.











© RIPRODUZIONE RISERVATA