Amici 22, Emanuel Lo sfida Megan Ria/ “Sei una spugna e…”

Amici 22 di Maria De Filippi, Megan Ria riceve un messaggio da parte di Emanuel Lo: il nuovo compito

Mentre prosegue la sua corsa verso il serale di Amici 22 di Maria De Filippi, Megan Ria riceve la comunicazione di un nuovo ed arduo compito, da parte di Emanuel Lo. A mezzo lettera l’insegnante di hip hop anticipa alla ballerina allieva di Raimondo Todaro di volerle assegnare una coreografia di hip hop, dal momento che pur avendola vista alle prese di più stili, quando ormai manca sempre meno al serale di Amici 22, gli piacerebbe vedere l’italo cubana mettersi in discussione nello stile che é di sua competenza ed alla base del suo insegnamento.

Amici 2022, attrito tra Samuele Segreto e Emanuel Lo?/ "Sono distrutto per Ludovica"

“Cara Megan, ho deciso per questa settimana di affidarti un compito per me importante-rilascia per iscritto Emanuel Lo, tra le righe della lettera indirizzata a Megan Ria-. Sei una degli allievi che stanno facendo più progressi in questa scuola. La tua voglia di lavorare e la tua fame di voler arrivare ad essere una brava ballerina ti stanno portando ai livelli di danza sempre più interessanti. Anche solo guardarti come assisti ai tuo compagni che ballano, mi fa capire che sei una spugna, che vuoi apprendere da tutti”.

Amici 2022, Maddalena Svevi e Samuele Segreto eliminati prima del serale?/ L'avviso

La coreografia assegnata é di hip hop

Il messaggio di Emanuel Lo, poi, prosegue: “In questi mesi hai mostrato che puoi spaziare in diversi stili, anche se c’é da migliorare nella parte tecnica”. E ancora, poi, la lettera aggiunge: ” Ancora però non ti ho vista in una coreografia di hip hop di un buon livello di difficoltà”.

Insomma, Emanuel Lo chiama Megan Ria a mettersi in discussione in fatto di versatilità. E chissà che la ballerina allieva di Raimondo Todaro non riesca a mostrarsi vincente anche per ciò che concerne lo stile di danza hip hop.

Nel frattempo, restando in tema talenti di Amici di Maria De Filippi, l’ex Amici 21 LDA fa rumore in rete per la sua replica alle accuse di raccomandazione ricevute in vista del debutto a Sanremo 2023.

Amici 22, Emanuel Lo affonda Ludovica Marchese, eliminata?/Lo sfogo: "Soffro d'ansia"

Emanuel Lo ha deciso di assegnare a Megan una nuova coreografia di hip hop! Come se la caverà la ballerina di #Amici22 in questo stile? Cliccate QUI per il video completo 😮⬇ https://t.co/4xZj00SxzH — Witty TV (@WittyTV) December 14, 2022













© RIPRODUZIONE RISERVATA