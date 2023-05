Amici 22, Emanuel Lo vs Samuele Segreto: “Voglio vedere se ha il coraggio di farlo…”/ La battaglia social

Amici 22 di Maria De Filippi, Emanuel Lo e Samuele Segreto si riuniscono dopo il talent: esplode la Battle social e…

Emanuel Lo e Samuele Segreto tornano a catturare l’attenzione dell’occhio pubblico attivo nel web, alle prese con un particolare “face to face” dopo il successo raggiunto ad Amici 22. All’ultima edizione del talent show TV in onda in chiaro su Canale 5 e in streaming on-line su Mediaset infinity, l’insegnante diceva addio all’allievo di danza hip hop voluto nella celebre scuola, a pochi passi dalla finale. Questo, per l’eliminazione di Samuele voluta su votazioni espresse dai giudici del serale, Cristiano Malgioglio, Michele Bravi e Giuseppe Giofré. Con l’uscita dal talent l’amato ballerino si é, poi, rivelato attore protagonista nel cast del primo film al cinema, diretto dal neo regista Beppe Fiorello, Stranizza d’amuri. Il racconto filmografico di una storia d’amore tra due ragazzi omosessuali, ambientata al caldo del Sud Italia della regione Sicilia.

Un nuovo esordio cinematografico come attore, di successo, per Samuele Segreto, seguito al debutto TV ad Amici che ha reso il giovane talento poliedrico tanto popolare e amato dall’occhio pubblico fedele al talent show di Maria De Filippi. E, intanto, in occasione di un nuovo video condiviso via Instagram, Emanuel Lo ritrova l’allievo Samuele Segreto, occasione in cui il primo sfida il giovane, che di tutta risposta replica mettendo a segno un nuovo debutto stellare.

Samuele Segreto debutta come imitatore: le reaction

“Allora ragazzi é passato un po’ di tempo -fa sapere Emanuel Lo nel video della battle lanciata a Samu-, sono stato imitato e ora voglio vedere se ha il coraggio di farlo davanti a me…”. La replica di Samuele Segreto? É l’imitazione del maestro di danza, con tanto di menzione della compagna di studio della danza e pupilla di Emanuel, Maddalena Svevi: ” Maddalena secondo me devi essere più focus… così sei potente”, sussurra Samu, imitando in maniera impeccabile il maestro. E non si fa attendere neanche il tripudio di annesse interazioni social, tra i consensi più disparati degli internauti con oltre 22mila like. E tra i commenti di esultanza social, spicca in particolare quello di Giorgia, la compagna di Emanuel Lo: “Samuel ha detto che é uguale…”, scrive la cantante nominando il figlio adolescente avuto dall’amore con il professore di ballo ad Amici 22, nel promuovere Segreto al debutto social da imitatore.

