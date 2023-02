Amici 22, esce Ballerine e guantoni di Wax/ Le reazione al video con Carola Puddu

Amici 22 di Maria De Filippi, Wax presenta il video di Ballerine e guantoni

Come sia nata la coppia Carola Puddu e Wax, nel video di Ballerine e guantoni, il secondo inedito del cantante di Amici 22, é un punto di domanda nel web del momento. A fare a tratti luce sul mistero nato in seno ad Amici, quello della vicinanza personale e la collaborazione artistica tra il concorrente di Amici 22 e l’ex concorrente ballerina alla scorsa edizione del talent show condotto e prodotto da Maria De Filippi (Amici 21), é il contenuto del daytime in streaming su Mediaset infinity. Come mostrato nella fascia TV pomeridiana del talent show di Canale 5, Wax ha fortemente voluto Carola Puddu come performer protagonista nel video di Ballerine e guantoni, il singolo a sua prima firma ispirato al dualismo di sé, scoperto nell’esperienza TV intrapresa ad Amici. La canzone parla di chi si sente costretto a lottare per uscire da una situazione di rischio, un pugile alle prese con i guantoni da match, che sul ring della vita incontra la grande bellezza dell’arte tra le battaglie avverse. L’anima ballerina, rappresentata da Carola Puddu e la voglia di fare arte, fanno di Wax “l’animale che fa soldi per discutere” in Ballerine e guantoni. Wax esordisce nel music business come invito a non abbattersi agli ostacoli, nella vita.

Wax ingaggia Carola Puddu nel video targato Amici 22

E per il progetto videografico, il video ufficiale del singolo caricato online e su YouTube Italia, Wax ha inoltrato delle “avances” a Carola Puddu: ” ho visto una sua esibizione e mi piace… come ballerina…e basta”, ammette il pugile di Amici 22, tra il serio e il faceto. Che sia nata una nuova liaison amorosa di coppia, dentro e/o fuori il set di Ballerine e guantoni? Carola Puddu replica all’endorsement con parole affettuose e di stima professionale, destinate al cantautore dalla fulva chioma: “ha una rabbia e tanta voglia di esprimersi… Che arrivano e mi piace… mi piace il contrasto di questa canzone: in ogni ballerina c’é un pugile, come una ballerina che combatte nella danza”.

“Voglio cambiare subito, subito un po’

Il mio avversario è uno, è la vita che ho”, canta dal suo canto Wax, nel suo motto per la vita. E ancora: “Non voglio stare male, ballerò e ballerò. Finche’ i piedi non bruciano io mi muoverò”. E la reaction dei fruitori di musica? Il video, rilasciato in data 26 febbraio 2023, conta su YouTube oltre 50mila visualizzazioni. Tuttavia, i più romantici tra i fan di Amici 22 spengono la speranza nutrita nel sogno di un riavvicinamento anche per una collaborazione tra Wax e Claudia Bentrovato, la ballerina eliminata tra i concorrenti di Amici 22 con la quale lui ha avuto una lovestory tra i banchi del talent.

