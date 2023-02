Amici 22, esce Full out/ Angelina e Wax svelano l’evento

Amici 22 di Maria De Filippi, Angelina Mango e Wax diventano protagonisti di uno sketch che suona come un battibecco…

Mentre sale l’attesa generale nell’occhio pubblico per il via al serale di Amici 22 di Maria De Filippi, al talent Angelina Mango e Wax si rendono protagonisti di uno spoiler di Full out. Quest’ultimo é il titolo della compilation musicale contenente gli inediti rilasciati dai cantanti concorrenti dell’edizione corrente del talent prodotto e condotto da Maria De Filippi. E, così come emerge nel rinnovato daytime di Amici 22, in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity, i due cantautori “rivali” ma amici registrano una sorta di battibecco TV, piuttosto particolare.

“É uscita Full out” -esordisce nel dialogo con Wax la figlia d’arte di Laura Valente e il compianto Pino Mango, seguita poi dal cantautore che si palesa adirato, mentre i due sono in camera da letto nella casetta dei talenti di Amici 22-.

Gli spoiler TV del nuovo progetto musicale targato Amici 22 di Maria De Filippi: Angelina Mango e Wax senza filtri

“Lo sapevo io- prosegue il dialogo, che assume via via i toni di uno sketch promozionale, con Angelina che invita Wax alla calma-, non ti arrabbiare, non potevo fermarla e lui si chiede -, come fare per prenderla?”-. Angelina Mango assicura che Full out di Amici 22 é acquistabile, intanto, sul sito di e-commerce Amazon Italia e, al contempo, anche una parte integrante del progetto top-secret. Si tratta della possibilità aperta a chiunque acquisti il disco di prendere parte al concerto dei talenti di Amici 22, di cui verranno a breve rese note tutte le delucidazioni: “possiamo andare al concerto dei ragazzi di Amici!”, esclama la seralista Angelina Ma chi, tra i cantanti in corsa ad Amici 22, prenderà parte all’atteso live show? “È uscita “Full out” la compilation dei cantanti di #Amici22! Acquistala su Amazon e Music First e partecipa ad un CONCERTO DAL VIVO dei ragazzi di Amici i cui dettagli verranno comunicati in seguito, continua a seguire i nostri canali social e il sito wittytv.it! Clicca sul link in BIO” é il messaggio informativo che é intanto indicato sui profili social di Amici di Maria De Filippi sul progetto nel progetto, top secret.

