Amici 22, Federica Andreani eliminata?/ Crolla in lacrime per la sfida di Rudy Zerbi

Amici 22 di Maria De Filippi, Federica Andreani finisce in crisi: accade prima del serale

Mentre si avvicina il serale di Amici 22 di Maria De Filippi, Federica Andreani crolla in un duro sfogo in lacrime e il motivo é la sfida che l’attende, per il volere di Rudy Zerbi. É ormai risaputo che il serale sia accessibile a un numero chiuso di concorrenti e non sarà probabilmente un traguardo per tutti gli allievi in corsa ora al pre-serale, con l’inizio messa in onda TV previsto per la primavera 2023 su Canale 5. E, non appena appresa la notizia della sfida con un candidata esterna al banco di canto, in vista del serale, Federica Andreani si lascia andare ad un duro sfogo con i compagni di studio nella scuola, il cantautore e allievo di Rudy Zerbi che l’ha sfidata, Aaron Cenere, e la new entry al talent, ballerina di latino e allieva di Raimondo Todaro, Eleonora Cabras.

Federica Andreani trova conforto in Aaron Cenere e Eleonora Cabras

“C’ha la sfida– dichiara Aaron, quando Eleonora si chiede come mai Federica sia giù di morale e in lacrime, nella casetta dei talenti di Canale 5-.”Ma la tua paura é di non farcela?”- chiede poi Eleonora Cabras,incalzando la Andreani, che é a rischio eliminazione ad Amici 22. Aaron Cenere sembra ormai conoscere i punti deboli della collega cantante a rischio: ” Si sente un po’ sola… sono momenti di down ma fanno crescere… Federica deve avere tutto sotto controllo e ora succede questa cosa qui… un bel casino”. Insomma, a quanto pare Federica Andreani, reduce dal rilascio del suo secondo singolo lanciato ad Amici 22, 26 modi, non si sarebbe mai aspettata di finire in sfida per il volere dell’insegnante avverso, Rudy Zerbi, e ora si ritrova in crisi. Il talentscout la taccia di aver perso la giusta motivazione che aveva agli esordi del percorso di studio intrapreso al talent. C’entra forse l’amore tra lei e l’altro allievo di Rudy, il cantante Piccolo G? La lovestory con il cantante di Acquario potrebbe aver disorientato Federica, facendole distogliere la sua attenzione dall’esperienza di crescita che la vede protagonista.

Il prof Zerbi ha deciso di mettere in sfida Federica e in un momento di pausa in casetta… #Amici22 pic.twitter.com/PnCCtRiMad — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) January 13, 2023

