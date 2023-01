Amici 22, Federica Andreani eliminata?/ L’ultimatum di Arisa preoccupa i fan, ma..

Amici 22 di Maria De Filippi, Federica Andreani rischia l’eliminazione? Parla Arisa

Il nuovo appuntamento TV di Amici 22 di Maria De Filippi, il daytime datato 10 gennaio 2022 su Canale 5, vedrebbe Federica Andreani a rischio eliminazione. O almeno questo é stando a quanto emerge al confronto che la cantante in corsa al talent ha con la sua insegnante di canto e mentore che l’ha promossa al talent show, Arisa. Quest’ultima, cantautrice e insegnante di canto re-entry ad Amici, per l’edizione di Amici 22, lancia alla sua allieva un nuovo ed ultimo ultimatum in vista del via al serale del talent, dal momento che é chiamata a confermarla o in alternativa bocciarla, in vista del via alla fase finale della competizione attesa per la prima serata di Canale 5 prevista in partenza nella primavera 2023.

“Con me importante é che tu ti apra- esordisce nel suo ultimatum a Andreani, volto a spronare l’allieva a tirare fuori il meglio di sé, per la promozione alla fase serale di Amici 22-, perché io devo decidere se tu sia in grado di affrontare una sfida grande come quella del serale e non se tu sia consapevole di quello che potresti perdere… tesoro mi dispiace farti questa paternale”. Arisa mette così in discussione il talento della sua pupilla, dal momento che la giovane é risultata ultima classificata nell’ordine di gradimento della rinnovata classifica canto rivelatosi nella nuova puntata domenicale del talent. “Non aver paura, riprendi forza e vai come un treno”, é poi il consiglio spassionato della maestra indirizzato a Federica Andreani al loro confronto. Per la cantante in corsa, sulla scia del debutto del nuovo singolo 26 modi nella iTop10, ovvero la Top10 inclusa nella classifica singoli su iTunes Italia, é anche tempo di avere un confronto con i genitori.

Federica Andreani a cuore aperto: la rivelazione sui genitori

Un’occasione che si rivela dalle emozioni al cardiopalmo per lei, soprattutto dal punto di vista emotivo, per via dei mancati gesti di attenzione che da sempre contraddistinguono i rapporti complessi tra la concorrente figlia e i genitori. “Non l’ho mai fatto nella mia vita, non li ho mai chiamati insieme… cioé é strano… é bello ma allo stesso tempo… Ho sempre paura che possa deluderli in qualcosa. Non gli ho mai detto in 24 anni che esisto che gli voglio bene. Li ho chiamati tutti e due nella stessa videochiamata”, si sfoga in una confidenza condivisa con i compagni di studio, ad Amici 22, l’allieva di Arisa.

Che il dialogo con i genitori possa anticipare l’eliminazione di Federica ad Amici? Arisa potrebbe decidere di difendere a spada tratta l’allieva, prendendo in considerazione la posizione al debutto nella iTop10 su iTunes della giovane.

Nella puntata di domenica Federica è arrivata ultima nella classifica della gara di canto e per questo si confronta con la sua prof Arisa #Amici22













