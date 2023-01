Amici 22, Federica Andreani eliminata?/ Rudy Zerbi la sfida: “Sei spenta”

Amici 22 di Maria De Filippi, Rudy Zerbi lancia l’ultimatum a Federica Andreani

Manca sempre meno al via al serale di Amici 22 di Maria De Filippi e, intanto, Federica Andreani sarebbe a rischio eliminazione, a detta di Rudy Zerbi. O almeno questo trapela dal rinnovato daytime del talent, in onda in chiaro tv il 12 gennaio 2023 su Canale 5, quando Federica Andreani riceve una spiazzante sorpresa: l’insegnante avverso si fa trovare in sostituzione della mentore Arisa in sala studio, occasione in cui Rudy Zerbi cerca e ottiene il confronto con lei e la mette in discussione sotto ogni punto di vista. Peraltro, definendola non meritevole dell’accesso al serale del talent show.

Federica si dichiara da subito sconvolta per le critiche del talentscout e dal suo canto attribuirebbe lo scarso rendimento scolastico, in termini di stream su Spotify Italia unitamente alle posizioni ad oggi raggiunge nelle varie classifiche e sfide indette ad Amici 22 nel circuito canto, anche allo stress e ai suoi stati in preda all’ansia da prestazione. Eppure a detta di Rudy Zerbi, Federica Andreani sembra non palesarsi per niente provata, quasi come a mostrarsi menefreghista.

Federica Andreani, prossimamente eliminata ad Amici 22? Il confronto

“Sto cercando di lavorarci” dichiara la cantante reduce dal rilascio dell’inedito 26 modi – “il talent é una chance che non mi ricapiterà più nella vita”. E il talentscout replica scettico, al loro confronto: “quello incazzato sono io… sembra che non te ne freghi niente… non comunichi niente…sei spenta”. A detta del talentscout Federica Andreani non avrebbe più la giusta motivazione che si palesava in lei al debutto al talent, tanto che lui intenderebbe metterla in sfida per rivederla motivata, quando ormai manca sempre meno al via al serale di Amici 22.

Federica Andreani, quindi, non trattiene le lacrime, al pensiero di finire a rischio eliminazione a causa della sua apparente demotivazione: “cerco di stare calma ma non é così, mi rendo conto di aver messo un muro… Sto lottando con me stessa… sono settimane che ripenso a quello che ero e voglio tornare a trasmettere… la caratteristica che avevo era quella di comunicare”. Rudy Zerbi ha intanto intravisto ai casting del talent una papabile sfidante esterna da schierare contro Federica. Che l’allieva di Arisa possa rivelarsi tra i prossimi eliminati al talent?











