Amici 22, Federica Andreani: Rudy Zerbi la sfida/ Eliminata e non va al serale?

Amici 22 di Maria De Filippi, Federica Andreani é messa in discussione da Rudy Zerbi: eliminata, fuori dal serale?

Si fa sempre più ardua la sfida tra i talenti per un posto al serale di Amici 22, con Federica Andreani chiamata ad un nuovo arduo compito, che la mette in discussione. Il via alla fase TV serale del talent show prodotto e condotto da Maria De Filippi é previsto nella primavera 2023, salvo cambiamenti repentini della programmazione Mediaset in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity. E, intanto, nell’attesa della partenza alla nuova fase TV, alla nuova puntata di Amici 22 prevista alle ore 14:00 in data 19 febbraio 2023, Federica Andreani é chiamata al centro studio dall’insegnante avverso al suo team facente capo ad Arisa, Rudy Zerbi. Il motivo?

Arisa promuove Federica Andreani al serale di Amici 22?

Il talentscout intende mettere l’allieva in discussione, rispetto al talento di inteprete, con una nuova assegnazione. Un brano in cui lei possa cimentarsi in una nuova interpretazione, al fine di verificare le competenze acquisite da Federica Andreani nel canto, dopo la crisi di pianto che l’ha travolta nella puntata domenicale precedente. Quando, la giovane non é riuscita a contenere le lacrime, mentre intonava Portami a ballare, una canzone che le ha rievocato il pensiero del sentimento d’amore inscindibile nutrito per la madre.

Che la giovane non abbia superato il nuovo compito, dopo l’emozione avuta alla puntata precedente, e rischi di non confermarsi al serale? A quanto pare, relativamente alle anticipazioni TV fornite da Amici news e Superguida TV della nuova puntata di Amici 22, Federica Andreani riesce a superare il compito al cospetto del giudizio di Rudy Zerbi. Tuttavia, non accede al serale, dove invece volano i nuovi titolari della maglia dorata, nominati in puntata: Maddalena Svevi, Gianmarco Petrelli e Angelina Mango. Evidentemente l’insegnante che l’ha promossa nella scuola non é ancora certa di voler promuovere la fidanzata dell’altro concorrente Piccolo G all’upgrade di Amici.

Staremo, quindi, a vedere se Arisa, insegnante di canto di Federica Andreani, vorrà tentare il possibile per permettere alla pupilla l’accesso alla ambita fase serale di Amici 22.











