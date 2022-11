Amici 22: Federica Andreani si sente male, non respira/ Interviene NDG

Amici 22 di Maria De Filippi, Federica Andreani in preda all’ansia: che succede?

Si rinnova il consuetudinario appuntamento di Amici 22 di Maria De Filippi, con il daytime datato 24 novembre 2022 su Canale 5 e in streaming su Mediaset infinity, che vede Federica Andreani vivere una crisi d’ansia paurosa. La cantante finisce in preda al panico, mentre é nel mezzo dei preparativi della puntata domenicale di Amici 22, quando comincia a lamentare di non cantare bene. La prova é sulle note dell’inedito Meno sola e la cantante pupilla di Arisa é delusa da se stessa e dà così libero sfogo alla sua frustrazione, in una confidenza con il vocal coach Giovanni: “Sto a toppare… mi succede quando non riesco a fare una cosa”. Per Giovanni, al di là delle note, l’importante é trasmettere la giusta intenzione vocale all’ascoltatore:”devo capire che hai qualcosa da dire”. La reazione di Federica é in preda allo sconforto, in un fiume di lacrime, nel mezzo di una crisi di panico irrefrenabile: “non lo so, sto esplodendo di ansia per trentamila cose”. Ma non é tutto. Lo sfogo di Federica si protrae anche al rientro della cantante nella casetta dei talenti di Amici 22, dove ad un certo punto, la giovane non riesce a respirare, e a sorprenderla nella crisi d’ansia é il riavale amico, NDG, allievo cantautore di Lorella Cuccarini.

NDG consola Federica Andreani ad Amici 22

I due cantanti allievi, Federica Andreani e NDG, sono reduci dal rilascio dei rispettivi primi inediti, Meno sola e Fuori, e dall’alto del suo importante debutto nella Top 10 nella playlist Generazione zeta su Spotify Italia, Ndg consola Federica in preda all’ansia da prestazione. Il cantautore, che in Fuori canta il conflitto interiore di chi si chiede il senso di una storia finita (“quindi non é amore, é solo sesso? Bagno col gin quello che mi hai lasciato dentro”), conforta la cantante in preda alle lacrime, che al giovane fa quindi sapere della sua difficoltà riscontrata sull’inedito: “cerco di dargli l’intenzione che voglio dargli, ma non mi bene”.

Che Federica possa riuscire a trovare la chiave di svolta, ad Amici 22?

