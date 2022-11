Amici 22: Federica Andreani vs Cricca, gara inediti Radio Zeta/ Il verdetto premia..

Amici 22 di Maria De Filippi, spunta il vincitore dello Special & contest di Radio Zeta: il nome tra Federica Andreani e Cricca

Prosegue l’ormai consuetudinario appuntamento TV domenicale di Amici 22 di Maria De Filippi, con la puntata datata 27 novembre 2022, che vede Federica Andreani sfidare Cricca in una gara radiofonica sugli inediti del talent. Al rinnovato appuntamento TV domenicale del talent, reduci dal rilascio in radio e sulle piattaforme digitali musicali dei rispettivi nuovi singoli, Meno sola e Supereroi, Federica Andreani e Cricca ricevono la comunicazione del verdetto dello Special & contest indetto sui loro brani da Radio Zeta, sul sito RTL 102.5 play. Il contest radiofonico, che nasce in seno al talent di Amici 22, chiama i radioascoltatori di Radio Zeta, gruppo facente parte il network radiofonico Rtl 102.5, ad esprimere una sola preferenza tra l’inedito di Federica, cantante allieva di Arisa, e Cricca, cantautore allievo di Lorella Cuccarini, tra i protagonisti del talent show di Maria De Filippi, che in queste ore é coinvolto in un’accesa polemica web per via della mancata ospitata TV di LDA e Albe tanto richiesta dai telespettatori.

Ma chi si aggiudica la vittoria del contest radiofonico? A quanto pare, dopo il trionfo di Tommy Dali con Male e Niveo con Scarabocchi, a conseguire il trionfo del rinnovato Special & contest di Amici 22 é per la quota “girl Power”, Federica Andreani.

Federica Andreani trionfa in radio: le novità di Amici

L’allieva di Arisa, quindi, é la prima protagonista donna di Amici 22 di Maria De Filippi in corso ad aggiudicarsi la vittoria del contest aperto dalla radio rappresentativa dei nati dal 1997 al 2012 meglio noti come la Generazione zeta, Radio Zeta.

