Amici 22, Federica e Piccolo G: scoppia la coppia?/ Le reazioni alla reunion

Amici 22 di Maria De Filippi, Piccolo G e Federica Andreani tornano a mostrarsi uniti: i due cantautori sono una coppia?

Al di là della competizione tra i talenti, Amici 22 sarà ricordato per gli amori nati tra i banchi di studio, come quello di Federica Andreani e Piccolo G, su cui ora l’occhio pubblico si chiede quale risvolto abbia avuto la lovestory. Dopo gli alti e bassi del loro amore, poco prima che il cantautore fosse eliminato nell’opening della fase serale di Amici 22 in corso, i due si promettevano di rimandere al dopo-talent la decisione finale sul futuro del loro rapporto. E per effetto della recente eliminazione dal talent show di Federica, i due cantautori sono intanto virali via social, con le esclusive immagini che li immortalano nel mezzo di una reunion post-Amici 22. Una verità post-talent show che fa ora ben sperare i fan di Federica Andreani e Piccolo G in un prosieguo della lovestory dei beniamini, nata tra i banchi di Amici 22.

Le immagini della reunion giungono tra le nuove Instagram stories, dove i due ormai ex Amici 22 paleserebbero di essere i festeggiati nel mezzo di un party tenuto in omaggio al loro contributo all’intrattenimento TV elargito al talent show di Maria De Filippi. Questo nelle ore segnate dall’incontro con i fan dei due, insieme all’altro eliminato di Amici, Samuele Segreto, a un’ospitata promozionale tenuta presso il Tim store di Milano.

Piccolo G e Federica Andreani si fondono in un duetto: il sentiment

E, intanto, il popolo del web si dice letteralmente in visibilio per la reunion del duo di Amici 22: “I PICCOLI EFFE SONO TORNATI, PIANGO OCEANI”, si legge tra i commenti social degli utenti più aggreganti, sul ricongiungimento del momento. Nel mezzo del sentiment social, inoltre, non mancano i consensi rispetto al duetto che Federica e Piccolo G registrano al reunion-party trapelato online, sulle note di Acquario, singolo dance-pop che il cantautore ha lanciato ad Amici 22: “Il feat sempre piú reale”, commenta entusiasta qualche utente.

Che i due vogliano, così, ufficializzarsi come coppia di fidanzati, magari, con il reunion-party che sembra essere l’annuncio sibillino del rilascio di una collaborazione musicale all’orizzonte? In alternativa i cantautori potrebbero voler rimanere in rapporti amichevoli, senza confermare la storia d’amore. Chissà.













