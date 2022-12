Amici 22, Federica vs Tommy Dali e Niveo: sfida inediti/Chi vince la gara Radio Zeta?

Amici 22 di Maria De Filippi, Federica Andreani, Tommy Dali e Niveo si sfidano a suon di inediti: ecco come votare

Mentre prosegue la corsa verso il serale di Amici 22 di Maria De Filippi, si rinnova la gara inediti radiofonica aperta da Radio Zeta sul sito RTL 102. 5 play. La competizione radiofonica nella competizione televisiva di Amici di Maria De Filippi chiama i radioascoltatori di Radio Zeta, la compagine radiofonica più rappresentativa della Generazione zeta (i nati negli anni compresi a cavallo tra il 1997 e il 2012), chiama ad esprimere una propria preferenza tra gli inediti di Amici 22 trasmessi all’ordine di una settimana on air, prima di decretare la canzone vincitrice da inserire in rotazione radiofonica.

E lo Special & contest rinnovato di Amici 22 vede ora schierarsi in sfida Federica Andreani, Tommy Dali e Niveo, con i loro rispettivi primi inediti lanciati direttamente dai banchi di canto che occupano nella celebre scuola di Canale 5. Si tratta dei brani Meno sola, Male e Scarabocchi: “Gli inediti di TOMMY DALI, NIVEO e Federica di Amici 22 sono onair su Radio Zeta. Tre artisti diversi, tre espressioni musicali che colorano, ognuno a modo proprio, le infinite sfumature della Generazione Zeta!”, si apprende sul sito RTL 102.5 play, su cui é ora possibile esprimere la propria preferenza per un solo vincitore del contest radiofonico in corso. Per scoprire il vincitore del contest, intanto, bisogna continuare a seguire gli appuntamenti di Amici 22, previsti in chiaro tv su Canale 5 in streaming online su Mediaset Infinity e Wittytv.

Chi rischia l’eliminazione da Amici 22?

Nel frattempo, inoltre, resta irrisolta la questione igiene e turni di pulizie nella scuola più amata dagli italiani, che ora vede a rischio per un atteso provvedimento disciplinare, Mattia Zenzola, Aaron Cenere, Tommy Dalì e Piccolo G. Sentitosi responsabile della messa a rischio dei compagni di studio -nominati dalla classe come responsabili della querelle- in particolare pensando all’amico e collega cantautore Piccolo G, Cricca ora si lascia andare ad un fiume in piena di lacrime, in uno sfogo in preda allo sconforto condiviso con la conduttrice del talent, Maria De Filippi. Quali sorti attendono i “nominati” di Amici 22 di Maria De Filippi? Che i nominati possano rivelarsi i nuovi eliminati dal talent?

