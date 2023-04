Amici 22, Francesca Tocca: il ritorno é con Raimondo Todaro/ Il motivo dell’assenza

Amici 22 di Maria De Filippi, Francesca Tocca torna a ballare: il motivo dell’assenza dalle scene

Francesca Tocca torna ad esibirsi tra i ballerini professionisti al serale di Amici 22 di Maria De Filippi. L’occasione é il quarto serale di Amici 22 in corso, quando chiamato ad esibirsi alla sfida del guanto prof Raimondo Todaro si unisce all’amata compagna Francesca Tocca, in un paso doble sulle note de La notte, cantante da Arisa. Il team dei TodArisa si fonde, così, in un’alchimia magica, nel mezzo della sfida a tre squadre del serale di Amici 22. Un momento TV quello del quarto serale del talent condotto da Maria De Filippi che, nelle ore che seguono alla puntata in onda l’8 aprile 2023 é virale sui social. E il successo lo si deve in primis alla re-entry in attività, nel corpo di ballo di Amici 22, di Francesca Tocca.

Todaro e Francesca Tocca, ballo romantico e bacio 'scaccia crisi' ad Amici 2023/ De Filippi: "Sono felice…"

Da tempo si formulavano tra le congetture più disparate da parte degli internauti, che giungevano nel web come possibili motivazioni legate all’assenza della Tocca dalle performance del serale. Si é ipotizzato che Francesca non fosse confermata nel cast dei ballerini professionisti di Amici 22, anche per una presunta gravidanza, alla vista di un pancino sospetto della ballerina. Ma é con il paso doble che la vede unirsi al compagno Todaro, che i due smentiscono tutte le congetture.

Amici 2023, lite furiosa tra Raimondo Todaro e Michele Bravi/ Maria De Filippi sbotta

Complice un commosso messaggio di bentornata della conduttrice Maria De Filippi, per la re-entry ballerina professionista: “Volevo dirti pubblicamente che sono felice di rivederti ballare. Sei sempre bravissima. Sono davvero contenta”, sono le parole che la regina di ascolti TV pronuncia per suggellare il ritorno di Francesca, sul conto della quale poi spunta anche il motivo della grande assenza. Si tratta di un infortunio piuttosto importante, risalente ad ottobre. Una frattura al piede, per cui si é reso necessario un complesso e lungo percorso di riabilitazione.

Maria De Filippi ritrova Francesca Tocca ad Amici 22

Emozioni al cardiopalmo, quelle che Amici 22 riserva all’occhio pubblico in occasione del quarto serale e, non a caso, non manca il commosso sentiment web di Raimondo Todaro. Un messaggio che l’insegnante di ballo rilascia via social: “Una di quelle serate che non dimenticherai mai. Grazie ad @arisamusic è stato un onore poter ballare sulle note di questo brano meraviglioso e la tua voce dal vivo fa venire i brividi. Grazie alla mia metà @francescatocca dopo tantissimi anni abbiamo fatto qualche ora di sala prove come si deve e condividere con te il palco di @amiciufficiale è stata un’emozione indescrivibile. Grazie a tutti per l’affetto che mi dimostrate ogni giorno”.

Alessio Cavaliere, sorprende alla terza puntata serale Amici 2023/ In arrivo un premio...

© RIPRODUZIONE RISERVATA