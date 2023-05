Amici 22, fuori i nuovi singoli di Angelina Mango e Wax/ I dettagli del rilascio

Amici 22 di Maria De Filippi, Angelina Mango e Wax conquistano il rilascio dei nuovi singoli: l’upgrade prima della finale

Nei giorni che anticipano la puntata della finale di Amici 22, due tra i concorrenti finalisti in corsa per il montepremi finale, Angelina Mango e Wax, raggiungono un nuovo ed importante traguardo. Si tratta del rilascio degli inediti lanciati in anteprima assoluta ad Amici 22, Ci pensiamo domani e Anni ’70, che diventano fruibili per tutti i fruitori di musica, in particolare per la gioia dei fan del rivali e intimi compagni di studio della musica, a partire dalla mezzanotte che segna lo scoccare della data di release, il 12 maggio 2023.

Così come emerge tra le righe dell’annesso post di annuncio, che online, via Instagram, ora condivide con il popolo del web la pagina social ufficiale di Amici di Maria De Filippi. “DA STASERA A MEZZANOTTE gli inediti di Angelina “Ci pensiamo domani” e Wax “Anni 70″ saranno disponibili su tutti i digital store, pre-salvali ora, corri sulle nostre stories”, si legge nel dettaglio nella caption del post di annuncio social, relativamente al rilascio dei preannunciati nuovi singoli dei cantautori, promossi al titolo di finalisti tra i 4 concorrenti ammessi alla finale di Amici 22.

La finale di Amici 22 vede sfidarsi il canto e il ballo

La puntata epilogo del talent show di Maria De Filippi va in onda, in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity, nella prima serata di domenica 14 maggio 2023, occasione in cui é prevista l’assegnazione dei riconoscimenti di merito al talento, tra cui il montepremi finale del valore di 150mila euro. Che uno dei due cantautori finalisti possa aggiudicarsi l’ambito riconoscimento? Il circuito canto, in sede di finale, é chiamato a scontrarsi con il parallelo circuito ballo, rappresentato dai ballerini finalisti Mattia Zenzola e Isobel Fetiye Kinnear, per una sfida tra talenti che si preannuncia dalle emozioni al cardiopalmo.

